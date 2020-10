Trenér Lacina o Krpálkovi: Už je negativní, snad to nezanechá stopy

Svého snu se nechtějí za žádnou cenu vzdát. Pořadatelé listopadového ME v judu sice stále nemají jistotu, že se akce uskuteční, reprezentační trenér Petr Lacina ale zdůrazňuje: „Dokud neuslyšíme, že to není, musíme to brát tak, že to všechno jede.“

Jak to s Krpálkem vypadá?

„Krpoš byl ve středu na testech, je negativní. Teď začne s lehkou kondiční přípravou, ve středu letí na jedenáct dní na kemp do Antalye.“

Jaký měl průběh nemoci?

„On měl jediný příznak, kašel. Po tom lehkém kondičním tréninku bychom ho na začátku příštího týdne poslali na krevní testy, případně spiroergometr, abychom viděli, než naskočí do plné zátěže, jestli to zanechalo nějaké následky.“

ME v judu v Praze (19.-21. listopadu) INSTAGRAM: @czechjudo FACEBOOK: facebook.com/czechjudo

Obáváte se toho?

„Těžko říct. Příznaky a projevy jsou individuální u každého. Co jsem četl, tak následky jsou, bohužel, u velkého procenta lidí. Uvidíme, jestli ho to nějak ovlivní. Tím, že měl kašel, se bojím, že by mohl mít problém dechově.“

Krpálek kvůli pozitivnímu testu přišel o grand slam v Budapešti, jak moc mu bude tenhle turnaj v přípravě chybět?

„Je to samozřejmě nepříjemnost, on se nepral strašně dlouho. Ale postavíme to tak, že je to top závodník, nějaké řízené utkání mu v tom Turecku dáme. Když někdo neměl možnost startovat, občas simulujeme podmínky zápasu. Dali bychom mu takovouhle náhražku a budeme to muset zvládnout.“

V jaké náladě je teď olympijský šampion?

„Je dobře naladěný, je v pohodě. Do Turecka se těší, bere si tam i rodinu. Nebude mít pocit, že není doma, bude tam mít všechny své blízké a mít dobrý prostor na trénink. Budeme v resortu, z pokoje vyleze do tělocvičny a hned bude zpátky. Bude tam mít i svoje oblíbené územíčko, svoji oblíbenou pohodu. Mohl by to být dobrý kemp. Než byl COVID pozitivní, byl na tom tréninkově docela dobře. Má za sebou kempy v Turecku a Polsku. Jenom budeme trnout, jestli COVID zanechá na jeho těle následky, nebo ne.“

Jak hodnotíte výsledky reprezentačního týmu v Budapešti, kde jen Jiří Petr vyhrál aspoň jeden zápas?

„Trošku jsem čekal, že to takhle dopadne, losy byly hodně těžké. Od kempu v Turecku naše příprava nebyla úplně dobrá. Týden jsme byli v karanténě, mezi námi byli nakažení, pak začala přicházet omezení. Nějak jsme smysluplně trénovali, ale úplně dobré to nebylo. Doufejme, že dalším kempem v Turecku skočíme zpátky.“

Jak se borci vyrovnávají se současnou situací mentálně?

„Největší potíže měli s nejistotou, když se dlouho nevědělo, jestli grand slam bude. Evropa se odsunula několikrát, doteď se neví stoprocentně, jestli bude. Ale já jsem říkal, že dokud neuslyšíme, že to není, musíme to brát tak, že to všechno jede. Závodníci to brali, působili namotivovaně. Podobné potíže jsou i jindy, když do toho vstoupí zranění. Není na co se vymlouvat.“