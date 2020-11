Dárek pro Krpálka? Neoblíbený soupeř se odhlásil z ME na jeho narozeniny

Lukáši Krpálkovi bylo v neděli třicet a na své narozeniny se vracel z turecké Antalye z posledního tréninkového kempu před mistrovstvím Evropy. Oslavy si schovává až po šampionátu.

„My jsme se domluvili, že jestli oslava proběhne, tak až po mistrovství Evropy. V tuhle chvíli se chci stoprocentně soustředit na šampionát. Připili jsme si s manželkou a dali jsme děcka spát,“ popisoval Krpálek.

Ale aspoň jeden dárek dostal už dopředu. Právě v neděli se z ME odhlásil Nizozemec Henk Grol, s nímž pojí Krpálka velká rivalita. Z deseti zápasů s ním prohrál hned sedmkrát, například v semifinále mistrovství světa nebo na olympiádě v Londýně. Na druhou stranu už ho ale porazil třeba ve finále mistrovství Evropy nebo na mistrovství světa.

„To mě nenapadlo…“ rozesmál se Krpálek nad myšlenkou, že mu osud absenci neoblíbeného soupeře nadělil k třicetinám. A vážně dodal: „Já bych byl radši, kdyby tady byl. Rozhodně bych si víc vážil, kdyby tady byli všichni.“

ME V JUDU V PRAZE (19. – 21. listopadu) INSTAGRAM: @czechjudo FACEBOOK: facebook.com/czechjudo

Krpálka čeká v Praze první závod od loňského prosince. Před několika týdny mu přípravu zkomplikoval koronavirus, olympijský šampion se ale cítí dobře a je odhodlaný bojovat o medaili.

„Očekávání ode mě bude obrovské, každý bude ode mě očekávat, že medaili vybojuju, že případně vyhraju,“ líčí Krpálek. „Může přijít nějaká chyba, můžu prohrát. Samozřejmě by mě to moc mrzelo, to si nesmím připouštět, musím jít pro vítězství.“

Šampionát začíná ve čtvrtek. Krpálek ve stejný den musí nastoupit do hygienické bubliny v proseckém hotelu Duo, v níž zůstane až do svého sobotního turnaje. Před ním je dobře naladěný, k čemuž přispělo soustředění v Turecku, kde měl celou rodinu. A jeho čtyřletý syn Antonín už se činil.

„Tonda na žíněnce předváděl zajímavé věci. Občas běžel za nějakým Turkem a zkoušel chvaty. Přípravku máme výbornou, doufám, že budeme mít nástupce v budoucnu,“ směje se Krpálek.

K dobré náladě přispěla i forma v nohejbale, v němž zdrtil svého trenéra Petra Lacinu.

„Bude v dobré psychické pohodě. Několikrát jsem ho nechal vyhrát v nohejbale, tak si myslím, že by mohl být v dobrém rozpoložení. Hráli výborně, musím uznat prohru…“ usmíval se Lacina.

„Nohejbal mě bavil. Myslím, že mám z pěti, šesti zápasů na kontě jednu prohru,“ líčil vesele Krpálek.

Formu ale prokázal i na tatami, v tréninku předvedl ukázkový chvat o-soto-gari, což je technika nohou, při níž judista soupeře podmetá.

„Musím říct, že se mi takový krásný hod dlouho nepovedl. Samozřejmě doufám, že se mi podaří zopakovat i na šampionátu,“ řekl Krpálek.