Spor o roušky: Nesmysl! Zkuste si to sami! vzkazují vládě sportovci

Na jaře se rouška vžila jako symbol boje víceméně sjednoceného národa proti epidemii. Pro sportovní prostředí je ale v posledních dnech jako červený prapor pro býka. Ministr zdravotnictví Jan Blatný v pondělí odpoledne potvrdil, že nadále trvá na zákazu sportovat ve vnitřních prostorech bez roušek. „Dávám vzkaz těm, co to vymysleli, ať si jdou zkusit zátěžový sport,“ zlobí se Tomáš Cvikl, předseda České asociace squashe. A není zdaleka sám.

Máte-li nad hlavou střechu, na ústa patří rouška. Mocná aktivita rozhořčeného sportovního prostředí v posledních desítkách hodin byla nanic. Až se Česko od čtvrtka v systému PES přehoupne ze čtvrtého do třetího rizikového stupně, uvolní se sice v omezeném počtu 10 lidí možnost sportování ve vnitřních prostorách. Jenže jedině s rouškou.

„Uvědomujeme si, že zvlhlá rouška není ničím optimálním. Smyslem opatření ale je, aby maximum sportovních aktivit probíhalo venku a minimum vevnitř,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Problém je, že je začátek prosince. Sportování s rouškou navíc přináší spoustu komplikací.

„Každého zvu, ať si to jde vyzkoušet. Když to vydrží po dobu třiceti minut v tepové frekvenci kolem sto šedesáti, tak mu k tomu dám novou raketu a nové boty,“ reaguje šéf českého squashe Tomáš Cvikl.

„Já jsem rád, že se opatření rozvolňují. Ale v některých věcech je to nesmysl. To se v podstatě nedá. I když máte roušku látkovou, zkuste si dát čtyři sta kilo na záda a projít se s tím. Neudělá se vám úplně dobře,“ líčí strongman Jiří Tkadlčík, který provozuje posilovnu.

„Jsme z toho velmi rozčarovaní. Je to nepřenositelná zkušenost. Rouška zvyšuje diskomfort, člověk se zadýchává,“ vysvětluje Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness. „Z jarního průzkumu trhu víme, že s rouškami otevřelo jen šedesát procent provozovatelů. A návštěvnost byla mezi deseti až dvaceti procenty.“

Je to už v podstatě střet koncepcí. Vláda se dosud věnovala především krátkodobým restrikcím, kterými pomáhala brzdit vývoj pandemie v zemi. Stále hlasitěji jsou ale slyšet varování, že by neměla zapomínat na dlouhodobé důsledky omezení. Mezi ně patří například zhoršení zdravotního stavu populace kvůli horším možnostem sportovat. Problém je to především u dětí, jak nedávno upozornila Lékařská komise ČOV.

„U dětí je zvlášť důležité, aby se určité návyky fixovaly. Jsou to návyky, které sport a pohyb pěstují, vy je v dospělosti už nikdy nedostanete, když začnete trénovat v pozdějším věku,“ říká její předseda Pavel Kolář.

Ministr Blatný ale zatím na tyto argumenty nebere zřetel.

„Uvědomme si, že před třemi týdny jsme sháněli, jestli nám ze zahraničí někdo půjčí ventilátor a jestli k nám přijedou zahraniční lékaři,“ reagoval na kritiku s tím, že roušky by sportovci mohli odložit po 12. prosinci, kdy se mají opatření aktualizovat.