Přestřelka kandidátů na šéfa ČOV: Neusser tlačil Černoškem, co Kejval?

Dosavadní šéf ČOV Jiří Kejval se střetl v televizní debatě se svým protikandidátem Filipem Neusserem • FOTO: ČT sport Na závěr vyhrocené předvolební kampaně se dva kandidáti na předsedu Českého olympijského výboru Jiří Kejval a Filip Neusser setkali v přímé televizní debatě. Pod dohledem moderátora Michala Dusíka se slovní přestřelka udržela v mezích, ale rozdíly v názorech byly zjevné. Co současný šéf ČOV Kejval a jeho vyzývatel řekli k důležitým tématům před páteční volbou?

Program Kejval

„Moje vize je pokračovat v tom, co dělám. Všichni znají moji vizi, pracuji na ní už dvě volební období. Máme dvanáct základních programů, na nichž spolupracujeme se svazy. ČOV jako takový neznamená nic. Je důležitá spolupráce celého sportovního okolí, musíme všichni táhnout za jeden provaz. Máme pět základních priorit – restart sportu, olympijské hry, zahraniční sportovní diplomacii, trenéry a digitální komunikaci.“ Neusser

„Kandiduju zejména z důvodu, že jsem dlouhodobě nespokojen se situací a cestou, kam ČOV jde právě za vedení pana Kejvala. ČOV a vedení už dlouhodobě kritizuji, před šesti lety jsem jako jeden z mála hlasoval proti stanovám, dnes se potvrzuje, že jsou diskriminační a musí se změnit. U ČOV postrádám transparentnost. Nejzásadnější věc, která mi ve sportu chybí, je koncepce.“ Televizní debata kandidátů na předsedu Českého olympijského výboru • Foto ČT sport

Hlavní úkoly ČOV Kejval

„Pro nás je hlavní činnost olympijská cesta. Začíná to u kolébky až do pokročilého věku. Máme projekt České olympijské nadace, kde se snažíme podporovat děti z příjmově znevýhodněných rodin. Máme projekt Sazka Olympijský víceboj, který běží ve školách. Máme olympijské festivaly, kde si děti můžou sporty vyzkoušet. Máme olympiádu dětí a mládeže, kde jsou děti poprvé součástí reprezentací. Máme evropské festivaly, kde děti poprvé reprezentují ČR, OH mládeže a olympijské hry, které jsou pro vyvolené. Náš marketing je propagací sportu.“ Neusser

„ČOV podle mě rezignoval na hlavní úkol. Podle mě hlavním úkolem není pořádat akce, PR, sebeprezentace a marketing, k čemuž ČOV vynakládá 60 procent své aktivity a 60 procent svých prostředků. Já bych si představoval, že priorita bude spolupráce se sportovními svazy, že bude ČOV spolupracovat se sportovci.“ Šéf ČOV Kejval o nové verzi české hymny: Bude budit emoce

ČOV, ČUS a NSA Kejval

„NSA je nový subjekt na sportovním poli, my ji absolutně respektujeme a intenzivně s ní komunikujeme. Tady nevidím žádný problém. Jsem zvědavý, jak se bude vyvíjet vztah NSA a ČUS. ČUS, za minulého režimu ČSTV, dělala funkci NSA, kořeny jsou v zásadě stejné.“ Neusser

„Pan předseda, když nastoupil, měl s panem náměstkem Kocourkem a velmi vlivnou agenturou Bison and Rose velkou ambici stát se střešní organizací. Zaplaťpánbůh, že se to nestalo. Dnes vznikla NSA a všichni sportovci za to musí být šťastní. Je to malé ministerstvo sportu. ČUS se má starat o své majetky a sportovní kluby v celé ČR. ČOV se prioritně má starat o propagaci, symboliku českých olympijských kruhů, koncepčně pracovat s olympioniky.“ Hniličku a Šlégra nafotili na tajné oslavě. Omlouvám se, ponesu následky, řekl šéf NSA

Co je nutné změnit Kejval

„Pro mě je frustrující, když se hovoří o dalších lockdownech. Musíme to otočit na děti. Některé kluby rok nefungují, je to strašné. Máme zprávy o padesátiprocentním poklesu. Děti nesportují, ztratily návyk, motivaci. Hodně dlužíme našim dětem, až tohle skončí, všichni jim to budeme muset vrátit. Číslo dvě je financování. Nejvíc peněz do sportu dávají obce, města a kraje, téměř 18 miliard. Obávám se dramatického poklesu.“ Neusser

„Co se děje s dětmi v rámci covidové doby je katastrofa, bude to bolet generace. Chci se bavit o vizi, co změnit. Jak jsem poslouchal pana předsedu, my máme úplně jinou filozofii myšlení. On si myslí, že priorita jsou finance, což je sice fajn, ale já myslím, že první priorita by měla být: Pojďme si říct, co chceme dokázat. Všichni říkají: Budeme transparentní. Ale minimálně v ČOV se to neděje.“ Šárka Kašpárková: Rodiče mají děti podpořit, trenér kárat

Aféra Černošek (mocný muž sportovního marketingu vyinkasoval od státních firem o miliony víc, než kolik poslal marketingové agentuře ČOV České olympijské) Kejval

„Když jsem nastupoval do ČOV, pan Černošek byl exkluzivní, jenom on mohl ČOV dodávat partnery. To jsem v průběhu let změnil, protože se mi to nelíbilo. Nedémonizoval bych pana Černoška, pořádal obrovské akce jako Davis Cup, Fed Cup, Zlatou tretru, Laver Cup. V posledním období jsme s ním měli podepsané jen dvě smlouvy, s ČEZ a s T-Mobilem. My jsme si řekli peníze, on nám ty peníze dal. Dělalo to přes 40 milionů korun za čtyři roky na tyto dva partnery. Smlouvu, kterou měli oni podepsanou s partnery, my jsme nikdy neviděli.“ Manažer Miroslav Černošek v pořadu Česká ulička: o tenisu, Kvitové, Berdychovi i Boltově zálibě