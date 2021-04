Restart sportu bez Blatného? Venku a v omezené míře začneme, věří Jansta

Jak to vypadá s restartem amatérských soutěží? • koláž iSport.cz, Profimedia.cz

Reprezentační plavkyně Kristýna Horská si cestou na mítink Swim Open ve Stockholmu vzpomněla na miliony Čechů, kteří kvůli vládním omezením musí sedět doma na gauči a jejichž děti si podle rétoriky odcházejícího ministra zdravotnictví Jana Blatného mohou tak leda jít zaběhat do lesa.

„I když tato doba není jednoduchá, tak vydržte a najděte si aktivity, které vás naplňují a máte z nich radost. Věřím tomu, že se všechno brzy vrátí do normálu a všichni budeme moct plavat a dělat, co máme rádi,“ vzkázala lidem dívka s jistotou kvalifikace na olympiádu do Tokia.

Zatímco profesionální sportovci se v omezené míře svého životního prostoru v době pandemie domohli, běžná populace má zatím smůlu. Národ tloustne, děti ztrácí klíčová léta svých životů pro návyk na pohyb. Sportovní prostředí vybojovalo aspoň schůzku s ministrem Janem Blatným a vkládalo do ní naděje. Do situace ale vstoupil premiér Andrej Babiš, který Blatného odvolal a nahradil ho dosavadním ředitelem vinohradské fakultní nemocnice Petrem Arenbergerem. Pro sport životně důležité jednání tak logicky padlo.

„Měli jsme dnes s ministrem zdravotnictví jednat o restartu sportu, který jsme připravili. Jednání se bohužel z objektivních důvodů neuskuteční a děláme maximum pro to, abychom se s novým ministrem sešli co nejdříve, protože situace v amatérském, zejména dětském sportu je skutečně alarmující a nesnese odkladu,“ uvedl pro ČTK předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

Nervozita ve sportovním prostředí roste. Česko obecně patří mezi nejhorší země, co se týče boje s pandemií koronaviru. A podobně je na tom i v přístupu ke sportování svých občanů. Principálové českého sportu vedou za pomoci významných expertů v čele s fyzioterapeutem Pavlem Kolářem dlouhodobou přesvědčovací kampaň za obnovení organizovaného sportování. Jejím čerstvým výsledkem je aktivita Restart amatérského sportu, s níž přišli zástupci šesti svazů za podpory střešních organizací.

„Snad žádná jiná civilizovaná země nepostupovala způsobem, že na tak dlouho plošně zakázala aktivitu, která při správné kontrole není riziková a naopak pomáhá pandemii zvládat. Trénink mládeže je pro zdraví národa zásadní činnost, která v naprosté většině normálních zemí funguje i v době, kdy platí tvrdá opatření,“ upozorňují autoři výzvy, mezi něž patří hokejový trenér Slavomír Lener nebo Antonín Plachý, vedoucí trenérsko-metodického úseku FAČR.

Blatnému při včerejší rozlučkové tiskovce nestál sport za slovo, zmínil blížící se aktualizaci protiepidemiologického systému PES, zároveň při plánovaném rozvolňování omezujících opatření vyzýval k opatrnosti.

„Epidemie brzdí a vše je připraveno k postupnému návratu do normálního života. Musíme ale být stále velmi opatrní, protože virus je stále nebezpečný a neodpouští naše chyby,“ uvedl Blatný.

Ministerstvo zdravotnictví však vydalo mimořádná opatření platná od začátku příštího týdne, která uvolnění některých zákazů přinášejí. Česká unie sportu s Národní sportovní agenturou jejich podrobný výklad ještě ověřují. Šéf ČUS Miroslav Jansta ale už teď tvrdí: „Může tak být v omezené míře a za dodržení podmínek zahájena činnost sportovních organizací.“

Podle ČUS by od pondělka mělo být možné omezeně využívat venkovní sportoviště pro organizované aktivity, jako například tréninky dětí. Otázky zůstávají nad sportováním ve vnitřních sportovištích.

„Jsem rád, že bylo vyslyšeno naléhání sportovního prostředí na úpravu přísných omezení sportu, které nemají v Evropě obdobu. Pro okolní státy je sportování dětí a mládeže velkou prioritou,“ řekl Jansta. „Sport nemůže být bezdůvodně odsouván do pozadí, jako tomu bylo dosud. To, že ministerstvo zdravotnictví reaguje, beru jako zásadní posun, ale už mohlo být vše v předstihu připravené, se sportovním prostředím projednané. “

Zásadní vliv na další vývoj bude mít pochopitelně nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

„Mrzí nás, že nevyšla středeční schůzka s bývalým ministrem Blatným, kde se měly věci významně posunout. Budeme chtít, aby Národní sportovní agentura co nejdříve jednala s novým ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergerem o dalších etapách a podmínkách v rozvolňování sportu,“ říká Jansta.

Národní sportovní agentura už podle svého mluvčího Jakuba Večerky se sekretariátem ministerstva zdravotnictví o náhradní schůzce jedná.