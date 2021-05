Nový šéf NSA Neusser: Takhle můžu český sport ovlivnit více. A co Kejval?

Ze sportovního prostředí přichází na post lídra, který bude rozhodovat o rozdělených miliardách. Bývalý brankář pozemního hokeje, dlouholetý svazový činovník a v poslední době trenér ženské reprezentace Filip Neusser nastínil své vize. „Nejsem tady jako zástupce malých sportů, ani těch velkých. Přicházím jako zástupce celého sportu a zejména toho dětského,“ řekl muž, který si chce zakládat na transparentnosti a fair play.

Jak dlouho jste zvažoval možnost stát se šéfem Národní sportovní agentury?

„Byl jsem v kontaktu s panem premiérem už delší dobu. První schůzku jsme měli minulý týden. Řekl jsem mu svoji vizi, moje plány a představu, jakým způsobem by se NSA mohla posunout ještě dál. Finální rozhodnutí padlo po rezignaci Milana Hniličky.“

To byl klíčový moment?

„Když Milan Hnilička rezignoval, nevěděl jsem, co by se s NSA stalo a kam by se mohla ubírat. Beru to jako zodpovědnost vůči sportu.“

Jak se díváte na působení svého předchůdce?

„Opravdu bych poděkoval Milanovi Hniličkovi, za to, co udělal. Myslím to upřímně a vážně. Pro český sport odvedl spoustu skvělé práce. Všichni sportovci mu musí být za vybudování NSA vděční. Vznik samostatného subjektu pro sportovce byl potřeba. Jsem tady pro to, abych na dobrou práci navázal a ideálně ještě posunul o trochu dál.“

O post šéfa ČOV se už ucházet nemůžete...

„Odesílám dopis na ČOV, že se vzdávám kandidatury. Stejně jako veškerých funkcí, které se týkají Českého svazu pozemního hokeje. I když vedení reprezentace pro mě byla srdcová záležitost.“

Z pozice šéfa NSA budete mít větší vliv, než by to bylo za předpokladu, že byste uspěl v boji o křeslo ČOV?

„Po dlouhé úvaze jsem se rozhodl, že z této pozice můžu ovlivnit český sport více, než z pozice ČOV.“

V jakém smyslu?

„Jsem přesvědčen, že právě z pozice NSA můžu strukturálně, vizemi a koncepcí nastavit sport trochu jinak, než byl. Dokázat všem, že se to opravdu dá dělat transparentně. Že se to může otevřít lidem. Chci, aby nebyly pochyby. Záleží, jestli se mi to povede, ale minimálně s tím do toho jdu.“

Jak byste vysvětlil váš pohled na často skloňovaný pojem transparentnost?

„Všichni velmi rádi používají slovo transparentnost. Zejména politici. Říkají, že se musí dělat všechno transparentně. Z mého pohledu to znamená, že zpřístupníte informace, nebudete se bránit poskytnout informace jak novinářům, tak lidem ze sportovního prostředí. Což se ne vždy děje. Vypsat programy, ukázat vizi. Jde o přehlednost a srozumitelnost. Jak pro střešní organizace, pro sportovce, pro obce. Ale i pro média.“

Nikdo se nemusí obávat, že bych se mstil

Jaké zamýšlíte strukturální změny?

„Ty budu moct nastavit až s Dotačními výzvami 2022. Mám vizi, jak malinko jinak změnit programy. Už běží program Můj klub, začíná program Kabina. Ty jsou správné, chceme v nich pokračovat. Ale ohledně ostatních mám trošku jinou vizi, kterou bych chtěl představit.“

Dáváte si ve funkci nějaké osobní cíle?

„Nejdřív se musím seznámit se s veškerou agendou, dokončit práci, která je rozdělaná. Nejsem tady jako zástupce malých sportů, ani velkých. Přicházím jako zástupce celého sportu a zejména toho dětského, který v této době potřebuje opravdu pomoct. Situace kvůli covidu není dobrá.“

Jak přivést zpět děti ke sportu?

„Mechanizmů je více. Za prvé komunikace s municipalitami a všemi organizacemi, které jsou za to zodpovědné. My jako NSA nemůžeme rozhýbávat děti. Ale můžeme poslat prostředky tam, kde bude potřeba. Můžeme uvažovat o vypsání nového programu na podporu a tak dále.“

Na co chcete po svém předchůdci zejména navazovat?

„NSA velmi dobře komunikovala se sportovním prostředím. V tom budu pokračovat. Díky své kandidatuře na post předsedy ČOV jsem veškeré národní svazy obcházel, ale chci se seznámit se všemi střešními organizacemi a komunikovat s nimi. Ale taky s municipalitami nebo ministerstvem a se všemi, kteří mohou být zejména v tuto dobu nápomocní. Priorita a závazek nás všech je rozhýbat český sport.“

A další plány?

„Do několika týdnů představím program ohledně vyhlášení Dotačních výzev do roku 2022. Představím konkrétní kroky, kterými se budu zabývat. Jsem tady k tomu, abych sloužil českému sportu a všem, kteří sportují a chtějí se hýbat. Chci, aby se prostředky dostaly k těm potřebným, k malým obcím i přímo ke sportovcům. Doufejme, že navážu na dobrou práci NSA.“

Komunikujete s Milanem Hniličkou podněty ze strany Ministerstva financí, které objevilo chyby ve smlouvách a dotacích?

„Jsem tu první den, byl jsem tady od sedmi od rána, přebírám agendu. Předpokládám, že se se vším seznámím, dejte mi akorát čas. O auditu samozřejmě vím, ale musím se s ním seznámit blíže.“

Bude fungovat spolupráce s Jiřím Kejvalem, šéfem ČOV, kterého jste kritizoval?

„Nikdo se nemusí obávat, že bych se někomu mstil, nebo dělal věci, které by nebyly ku prospěchu sportu. Předpokládám, že se s panem Kejvalem tento týden setkám a řekneme si, jaké jsou naše představy. Nemusí se bát, že by olympionici neodcestovali na olympijské hry, to opravdu nehrozí. Budu každopádně požadovat demokratické principy a transparentnost. To budu prosazovat vždy.“

Nebojíte se, že po parlamentních volbách může být vaše pozice jiná než dnes?

„Opravdu chci odpolitizovat sportovní prostředí. Rozumím, že ne vždy je to lehké. Ale pokud bych do toho šel s vědomím, že je to na pár měsíců, tak bych to nedělal. Mohu nastavit směr a věci, které jsou ku prospěchu sportu. Co bude po volbách, já neřeším. Bylo by to krátkozraké. Pro sport budu dělat to, co je správné, tak budu obhajovat svůj post.“