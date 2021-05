Hnilička rezignoval na post šéfa NSA! Zmínil vytížení i návrat k hokeji

Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička podal rezignaci, dopoledne o tom informoval premiéra Andreje Babiše. Informaci České televize potvrdil i zdroj Sportu, vzápětí to oznámil i mluvčí NSA Jakub Večerka. K důvodům se Hnilička vyjádřil na odpolední tiskové konferenci. V agentuře proto byla kontrola ministerstva financí, která zjistila i další nedostatky. Hnilička pochybení tohoto rázu odmítl.

Bývalý hokejový brankář Hnilička byl od roku 2018 vládním zmocněncem pro sport. V srpnu 2019 se ujal vedení nově zřízené Národní sportovní agentury, která převzala od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy agendu sportu včetně rozdělování dotací. Všechny státní prostředky rozděluje od letoška, ale už loni spravovala mimořádné programy na kompenzaci ztrát způsobenými opatřeními proti koronaviru.

V pondělí oznámil svůj okamžitý odchod z funkce. „Nebylo to nijak impulsivní rozhodnutí, o svém rozhodnutí jsem přemýšlel dlouho, v podstatě od konce ledna, kdy proběhly události, které byly v médiích intenzivně propírány,„ zmínil večírek v hotelu v Teplicích, který byl uspořádán během koronavirových zákazů. „Byl jsem pod tlakem já i rodina, vytížení bylo opravdu enormní,“ dodal ke své rezignaci.

Za klíčové považoval Hnilička zrychlení vyplácení dotací z programu Můj klub, který je určen přímo klubům podle jejich mládežnické základny. „Bylo důležité právě v době koronavirové podpořit sportovní organizace, aby nezanikly,“ řekl novinářům.

Kontroloři podle zjištění serveru Seznam Zprávy vyčítali jeho agentuře, že si v zájmu urychlení výplaty peněz najala externí firmu na pomoc se zpracováváním žádostí. „Některá spolupráce navázaná na externí výpomoc prošla i jednáním vlády. Uvidíme, jak to dopadne,“ poznamenal k tomu Hnilička.

Souběžně vyjednával s ministerstvem zdravotnictví a dalšími odpovědnými institucemi podmínky, kdy a jak by se mohli amatéři znovu vrátit ke sportu.

„Několik týdnů po sobě jsem si říkal, co je potřeba dotáhnout. Především kvůli amatérskému sportu, ten profesionální běžel. Jsem rád, že se vracíme na sportoviště a děti se vrací na sportoviště. Vnímám to tak, že teď už to nabírá pozitivní trend a už jsem se rozhodl, jak jsem se rozhodl,“ popisoval své myšlenkové pochody.

Babiš děkoval, opozice odchod uvítala

Několik let strávil v politice, ale pořád se cítí být spíš „sporťákem“. A až si odpočine, tímto směrem by se chtěl ubírat. „Nějakou nabídku mám. Jsem z hokejového prostředí. Ti už mě oslovili dříve, protože si uvědomovali, pod jakým stresem jsem byl. Nejdřív si potřebuju odpočinout. Rád bych pokračoval možná na hokejovém svazu, odkud jsem přicházel. Musím se s jeho představiteli domluvit,“ přemítal.

Premiér Babiš Hniličkovi poděkoval za odvedenou práci. „Během dvou let díky své urputnosti vybojoval a vybudoval vlastně takové menší ministerstvo sportu,“ uvedl ve vyjádření pro ČTK.

Opoziční politici uvítali Hniličkovu rezignaci na post šéfa sportovní agentury „Je škoda, že Milan Hnilička nerezignoval dříve, ačkoliv bylo jasné, že na řízení tak důležitého úřadu nemá. Mohl tak ušetřit nejen svoji pověst, ale především zachovat kredibilitu nově zřízené Národní sportovní agentury, která je životně důležitá pro podporu sportu v naší zemi,“ uvedl Janda , podle kterého za problémy kolem NSA nese zodpovědnost i premiér Andrej Babiš, pod nějž vedení agentury spadá.