Hnilička zapomněl na Sokoly. Nikdo na nás nemyslí, zlobí se sekretář

S čím teď máte problémy?

„První věc je krátkodobý pohled, to jsou veškerá povolení a rozvolnění ministerstva zdravotnictví. Všechny materiály znějí tak, že aktivity smí dělat jen členové sportovních svazů. Všichni naši všestraňáci, kteří nejsou zaregistrovaní ve svazu, ale standardně cvičí, jsou z tohohle pohledu vyloučeni.“

Ozvali jste se?

„Několikrát jsme se na to snažili upozornit, od pana premiéra, pana ministra k Milanu Hniličkovi. Ale ačkoli to Milan Hnilička přislíbil, nic se nestalo. I poslední rozvolnění je textované na svazy. Sport pro všechny, kterým se všichni zaklínají, stojí mimo. S Hniličkou jsme měli dvě schůzky, slíbil, že bude naši připomínku reflektovat. Ale nic se nestalo. Naše starostka Hana Moučková už proti tomu vystoupila na poslední Národní radě pro sport.“

Co Hnilička udělal?

„Zabil to tím, že vypsal nový program na podporu „materiálně technické základny sportu“. Kluby si můžou koupit žíněnky, brány, jenže zase to dal jenom pro svazy. I přes původní proklamace, že se bude týkat i spolků, se tak nestalo, takže členové Sokola opět nemůžou žádat o obnovu svého vybavení. Hlavní message je, že ačkoli se všichni zaklínají sportem pro všechny, Sokol je neustále přehlížen. Sokol agenturu při jejím vzniku podpořil s tím, že se zrychlí vyplácení. V tuhle chvíli mají svazy vyplaceno a Sokol neví, jestli něco dostane, natož aby věděl kolik.“

Co očekáváte od nového šéfa agentury Filipa Neussera, který do funkce nastoupil minulý týden?

„Naše povinnost je s ním se sejít a obratem tuhle komplikovanou situaci řešit. Psali jsme už několik alarmujících dopisů, že situace je neúnosná. Nicméně se obáváme, že pan Neusser bude měnit něco až od roku 2022. Apelujeme, že máme příslib od premiéra, že peníze budou chodit včas. Je tu ale i další dlouhodobý problém.“

Jaký?

„Těch 105 000 členů, které máme, vůbec není podporováno z hlediska svazové činnosti. My cvičíme s dětmi, pořádáme soutěže, školíme trenéry, tvoříme metodiky. Děláme to, co svaz, ale v tomhle smyslu na nás nikdo nemyslí. Psali jsme i premiérovi, který v roce 2018 slíbil změnu, důraz na podporu pohybu a rozvoj všestrannosti. To je teď naprostá nula.“