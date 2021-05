Ručinský o Hniličkovi: Vybudované renomé politikou spláchl do záchodu

Ve studiu během českého zápasu s Ruskem došlo i na ožehavé téma bývalých sportovců a jejich působení v politice. Jeden z expertů iSportu Jakub Koreis na Twitteru naťuknul nedávný konec Milana Hniličky v čele Národní sportovní agentury, když napsal, že by ho vynechal ze sestřihů největších hokejových úspěchů českého hokeje. „Každý by se měl držet svého kopyta. Sportovci a politika, to nejde dohromady,“ řekl ve studiu na adresu Hniličky či Jiřího Šlégra jejich bývalý spoluhráč a olympijský vítěz Martin Ručinský.

Jakub Koreis svým příspěvkem na Twitteru zavdal k dalšímu tématu do iSport studia k letošnímu hokejovému mistrovství světa v Lotyšsku. „Hniličku bych z těch sestřihů vynechal,“ napsal.

Proto se moderátor Adam Nenadál ptal bývalého spoluhráče Hniličky a dalšího z expertů Martina Ručinského, jak politickou kariéru sportovců vnímá. „Tímhle směrem zkusil jít i Jirka Šlégr. Samozřejmě je to každého věc, každý má svůj život a naloží s ním, jak uzná za vhodné. Já jsem zastáncem toho, že každý se má držet svého kopyta,“ řekl olympijský vítěz z Nagana a trojnásobný mistr světa.

„Myslím si, že sportovci a politika, to úplně nejde dohromady. Oba dva to poznali na vlastní kůži. Pak je smutný, když si člověk nějakým způsobem buduje renomé před celým národem a potom to působením v politice spláchne do záchodu,“ narážel Ručinský na nedávné neslavné působení Milana Hniličky v čele Národní sportovní agentury.

Zároveň Ručinský dodal, že to bývalým spoluhráčům nerozmlouval. Přiznal však, že konkrétně s Hniličkou jeho vstup do politiky probíral, když společně působili u národního týmu. „Řekl jsem mu k tomu svůj názor, ale on byl přesvědčený. V tomhle případě měl jasno. Je to jeho rozhodnutí, ale teď s tím bude muset žít,“ uzavřel Ručinský.

