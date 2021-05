Drama v maratonu: Vrabcová na OH, smůla pro Stewartovou

Originální týmový projekt The Battle of the Teams rozsoudil dramatický souboj o českou olympijskou nominaci. V ranním maratonu uličkami Starého města splnily dvě Češky limit, Eva Vrabcová-Nývltová se díky skvělému času 2:27:07 hodiny může chystat do Japonska. Moiře Stewartové ani čas dvě sekundy pod limit nestačil, je až čtvrtou Češkou.

Průlomový nápad soutěže družstev během maratonu může být budoucností atletiky, v rámci pražského závodu šlo ale taky o individuální sny. Eva Vrabcová-Nývltová si je ve svém prvním maratonu po mateřské pauze naplnila. Druhým nejlepším časem kariéry se nominovala na olympijské hry.

„Je neskutečné, že se můžu zúčastnit pátých olympijských her. Uvidíme, jak to všechno dopadne, ale jsem za to nesmírně šťastná,“ radovala se Vrabcová-Nývltová.

Bývalá běžkyně na lyžích startovala už na třech zimních olympiádách v Turíně, Vancouveru a Soči a před pěti lety se zúčastnila maratonu v Riu. Dnes se na start nejdelšího závodu klasické atletiky postavila poprvé od bronzového ME 2018 v Berlíně. Za svým tehdejším národním rekordem zaostala jen 36 sekund.

„Určitě jsem to vůbec nečekala. Bylo to rychle rozeběhnuté, bála jsem se, že jsem to přepálila, protože tempo nemám v nohách. Tři roky bez závodů a jsem zpátky, nevím, co k tom říct,“ usmívala se Vrabcová-Nývltová.

Během závodu se držela v závětří svých dvou vodičů a dlouho běžela na hraně svého osobního rekordu v tempu hluboko pod olympijských limitem.

„Já jsem si to do poslední chvíle nechtěla připustit, maraton je tak nevyzpytatelný, že se může stát z kroku na krok, že to nepůjde,“ uvedla Vrabcová-Nývltová. „Bála jsem se, že se mi bude chtít na záchod, protože po porodu jsem musela chodit furt. Přepočítala jsem kola, jedno navíc mě překvapilo, ale trošku jsem si odpočinula a měla jsem síly v posledním zabrat.“

Časem 2:29:28 se v maratonu, který se běžel jako mistrovství republiky, do olympijského limitu vešla i Moira Stewartová, v českých tabulkách je ale až čtvrtá. Na olympiádu poletí Vrabcová-Nývltová, Marcela Joglová a Tereza Hrochová, k jejímuž času z minulé neděle ze Štýrska scházelo Stewartové 22 sekund.

Stewartová aspoň bodovým bonusem za osobní rekord pomohla svému týmu Birell k vítězství v nové soutěži Battle of the Teams.

Během maratonu běželi závodníci za čtyři týmy, jejichž očekávané cílové časy se v televizní grafice průběžně přepočítávaly podle atletických bodovacích tabulek. Osobní rekord běžci přidal deset procent k bodovému hodnocení.

„Určitě je to fajn zpestření. Věřím, že pro diváky to bylo zajímavější než sledovat individuální závod,“ hodnotil Vít Pavlišta, který se časem 2:18:28 stal mistrem republiky.

Individuálními vítězi se stali Keňané Benson Kipruto a Purity Rinoripová.

Bitva týmů - maraton pro elitní závodníky a mistrovství ČR v Praze - muži: 1. Kipruto 2:10:15, 2. Chumba 2:10:25, 3. Kigen (všichni Keňa) 2:10:26, ...15. Pavlišta (Slovan Liberec) 2:18:28, 16. Homoláč 2:19:07, 17. Kohut (oba Univerzita Brno) 2:21:13.

Ženy: 1. Rionoripová (Keňa) 2:20:14, 2. Shoneová (Et.) 2:21:46, 3. Aiyabeová (Keňa) 2:22:39, ...6. Vrabcová Nývltová (Olymp Praha) 2:27:07, 9. Stewartová (Spartak Praha 4) 2:29:28, 12. Horká (2BWinner Team) 2:42:29.

Týmy: 1. Birell 7152 bodů, 2. Volkswagen 6887, 3. Mattoni 6845, ČEZ nedokončil.