Velký návrat maratonkyně po porodu: Cítím tlak. Můžou si na mě ukazovat

Nejlepší Česka historie se po mateřské pauze poprvé od roku 2018 postaví na start maratonu. Národní rekordmanku Evu Vrabcovou-Nývltovou čeká v neděli unikátní závod The Battle of the Teams v centru Prahy. Znamená pro ni jedinou šanci, jak splnit limit na letošní olympijské hry.

Jaké to je se po takové době chystat na maraton?

„Tři roky jsem nestála pořádně na startu, nedokážu vám říct, jestli na to mám, nebo nemám. Odtrénovala jsem všechno, co jsem potřebovala. Otázka je, jak se tělo dalo po porodu dohromady. Pokud limit splním, budu ráda, pokud ne, hroutit se nebudu. Moje kariéra by měla vyvrcholit za tři roky v Paříži.“

Jak se vám líbí koncept týmového závodu, v němž budou mezi sebou bojovat čtyři družstva?

„Pro mě je to úžasný závod, příležitost proběhnout se centrem Prahy je pro mě víc než pokus o limit. Pro mě to je obrovská komplikace. V mé lyžařské kariéře se mi vždycky nejlíp závodilo při štafetách, týmového ducha určitě v sobě mám, nechám tam všechno, co je v mých silách. Jsem ráda, že po třech letech můžu stát zase na startu, a že to bude zrovna tady. Závodění mi strašně chybí, pauza byla dlouhá.“

Olympijský limit už splnily Marcela Joglová s Terezou Hrochovou, v neděli budete přímo bojovat s další kandidátkou Moirou Stewartovou, jak vidíte své šance?

„Já Moiru nevnímám jako soupeřku, je to další skvělá běžkyně. Pro mě podstatné, předvést nejlepší výkon, na jaký maximálně mám. Pokud spolu budeme soupeřit, budu ráda.“

Máte po tak dlouhé pauze z maratonu respekt?

„Já mám respekt ze startu hlavně kvůli tomu tlaku. Každý se mě ptá na limit, jaké to bude po návratu. Ono se může stát, že poběžím tři hodiny a všichni si na mě budou ukazovat prstem. Já věřím, že jsem udělala maximum, že se minimálně vrátím na úroveň, kde jsem byla. V tuhle chvíli je pro mě nepříjemný spíš tlak okolí, vím, že jsem pro to víc udělat nemohla.“

Jste fit?

„Zaplaťpánbůh, achilovky jsou naprosto v pořádku. Tím, že jsem návrat trošku uspěchala, udělala jsem si únavovou zlomeninu křížové kosti a krčku. To bylo složitější. Vrátili jsme se k lyžování, téměř celou zimu jsem strávila na běžkách, v Livignu byly perfektní podmínky, natrénovala jsem jako v dobách lyžařské kariéry.“

Spoustě sportovkyň mateřství pomohlo k výkonnostnímu posunu v závěru kariéry, změnilo se něco k lepšímu i u vás?

„K lepšímu nevím, ale změny nastaly určitě. Dřív, čím jsem byla úspěšnější, sama jsem si na sebe vytvářela tlak, měla jsem pocit, že když poběžím špatně, že se zhroutí svět. Teď vím, že když to nepůjde, tak přiběhne Adélka a všechno bude, v uvozovkách, zapomenuté. Ale nic to nemění na mé cílevědomosti, snaze pousnout se na vyšší výkony. Doufám, že tam větší rezerva je.“

BATTLE OF THE TEAMS

Originální projekt společnosti Run Czech, pořadatele Pražského mezinárodního maratonu. Tentokrát budou v maratonu spolu bojovat čtyři týmy složené z osmi běžců, včetně dvou náhradníků. Běžci získávají pro tým body na základě atletických tabulek, osobní rekord je ohodnocen desetiprocentním bonusem. Závod začíná v neděli v 6.30 (PP ČT sport)