Kauza kokainové „vodičky“ končí. WADA uznala výjimku Vingrálkové

Celá věc se táhla od loňského června. Test po závodech Chuchle Arena Tour v těle talentované reprezentantky odhalil stopy kokainu. Vingrálková se hájila tím, že pochází z „vodičky do nosu“, tedy Bonainova roztoku, jímž byla ošetřena v motolské nemocnici poté, co se měly projevit následky pádu z koně během prvního dne klání. Tuto obhajobu však Antidopingový výbor nepřijal a neudělil ji zpětně terapeutickou výjimku. Tu mohou obdržet, pokud například prokážou, že nedovolená látka byla použita pro léčení akutního zdravotního stavu.

Vingrálková podala dovolání k Řídící komisi ČOV, která rozhodla opačně a výjimku udělila (nyní její pravomoci vykonává nově zřízená Arbitrážní komise NSA). Jezdkyně, jež byla i ve hře o start na OH, se tak mohla vrátit k závodům. Tím byla kauza na národní úrovni vyřešena. Antidopingový výbor nicméně apeloval na Světovou antidopingovou agenturu (WADA) a Mezinárodní jezdeckou federaci, aby se v případu odvolaly. K výboru se přidala i Česká jezdecká federace.

Celou dobu zvláště na sociálních sítích probíhala vzrušená debata a k Vingrálkové směřovalo množství odsudků. „Opravdu mě mrzelo, co si lidé vymyslí, jak můj případ soudí. Přitom mě osobně vůbec neznají. Já ale opravdu nejsem zlatá mládež, jak také psali. Vůbec,“ reagovala v rozhovoru pro server iSport.cz.

WADA se pak skutečně případem zabývala a ve stanovisku z 15. června její komise pro terapeutické výjimky uvádí, že Vingrálková „splnila své důkazní břemeno“ a že byly – při uvážení pravděpodobnosti – splněny všechny potřebné podmínky pro to, aby bylo jí popsané použití Bonainova roztoku uznáno. Proto potvrdila verdikt Rozhodčí komise ČOV.

„Je to pro mě hrozně velká úleva. Na rozhodnutí jsem čekala tři měsíce, neměla jsem žádné zprávy. Přitom jsem na to pořád musela myslet, byla jsem napjatá,“ říká Vingrálková, jíž verdikt přišel e-mailem. „Řekla jsem si: Jo, super, už je to za mnou, už se nemůže nic stát. Vím, že se najdou lidé, kteří mi pořád nebudou věřit, že budou hejty. Ale s tím musím počítat, na vrcholové úrovni je to normální. Víc lidí mě podporuje, čehož si strašně vážím,“ dodává jezdkyně, kterou nyní čekají ve Stockholmu závody podniku Global Champions v kategorii do 25 let.

„WADA je největší a nezávislá autorita v dopingové problematice, je to definitivní tečka,“ říká sportovní právník Jan Šťovíček, který Vingrálkovou zastupoval. „Byl jsem přesvědčen, že to dopadne dobře. Ale je skandální, že někdo může takto udat vlastního reprezentanta a nadějného sportovce,“ naráží na přenesení případu z Česka na mezinárodní fórum. „Spíš prosím lidi, aby jí spíš drželi palce, než aby na ni nadávali a plivali.“

„Nebudu to komentovat,“ uvedla stručně k uzavření případu prezidentka České jezdecké federace Olga Plachá.