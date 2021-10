Zachová bojovala se zraněním, teď chce medaile: V Paříži mi to nesedlo

Na jaře si přivodila zranění, které ji vyřadilo na pět měsíců. Talentovaná judistka Renata Zachová však prožila návrat na tatami jako hrom. Po bronzu z Grand Prix v Záhřebu a titulu mistryně republiky zamířila do Paříže, kde vybojovala své dosud nejlepší umístění na Grand Slamu. „Dobrá zkušenost, jenže mi to ten den zrovna moc nesedlo,“ líčila po sedmém místě česká reprezentantka ve váze do 63 kilogramů.

Po loňském roce ozdobeném titulem juniorské mistryně Evropy musela judistka Renata Zachová řešit jiné starosti. V březnu si zlomila kůstky v nártu, následovaly dvě operace a dlouhý závodní výpadek. Jednadvacetiletá reprezentantka se dokázala připravovat i během rekonvalescence a hned po návratu vybojovala cenné výsledky.

„Na závody jsem se těšila, ani jsem nečekala, že to dopadne takhle,“ vracela se k bronzové medaili z Grand Prix v Záhřebu. Přidala i titul mistryně republiky, který vybojovala v domácím prostředí v Olomouci, kde má tréninkové zázemí.

Zranění se jí přihodilo na závodech v Praze. „Šla jsem semifinále se Slovinkou. Udělala chvat a já jsem skončila na kolenou. Nohu jsem neměla v dobrém postavení, a jak zatlačila, tak jsem si zlomila kůstky v nártu,“ popisovala Zachová, která se snažila trénovat i během vynucené závodní pauzy.

„První operace byla hned na začátku v březnu, po ní následoval týden klid. Pak jsem chodila se sádrou a posilovala vrchní polovinu těla. Jak se blížila druhá operace, chodila jsem už do kimona a vsedě jsme se prali o úchop,“ vyprávěla judistka. „Po druhé operaci jsem chvíli zas jen posilovala, brzy se to ale začalo úplně rozhýbávat a začala jsem dělat kimono i vychylování v pohybu. Pak už jsem se do toho kompletně dostávala.“

Zatím nejtěžší zkouškou po návratu byl víkendový Grand Slam v Paříži. Zachová ve váze do 63 kilogramů vyhrála jeden duel. Po volném losu v prvním kole porazila ve druhém domácí soupeřku Raniu Dridovou. „Věděli jsme, co bude dělat, a celkem jsem si to pohlídala. Pak jsem ji dvakrát hodila. Na rozeprání to bylo dobré,“ řekla k první výhře.

V dalším průběhu ale svěřenka trenéra Jiřího Štěpána nestačila na bronzové medailistky ze seniorských evropských šampionátů. Ve čtvrtfinále podlehla Lucy Renshallové z Británie. „Od soupeřky jsem čekala, že bude silnější, a podle toho jsem se i prala. Když se podívám zpětně, tak ani tak silná nebyla. Ale já jsem pak vykysla, nemohla jsem. Proto jsem dostala třetí šido za neaktivitu,“ konstatovala Zachová. Ani v opravném pavouku proti Rusce Jekatěrině Valkovové se jí nevedlo. „Byla jsem pomalejší, nestíhala jsem vůbec úchop. Ona se chytla a hned šla do chvatu. Pak jsem znovu dostala třetí šido za neaktivitu.“

Sedmé místo, dosud nejlepší umístění v kariéře na akcích Grand Slam, tak Zachová brala jako zklamání. „Je to dobrá zkušenost, ale mohlo to dopadnout líp. V ten den mi to prostě nesedlo,“ mrzelo českou reprezentantku při páté účasti na významné akci. „Teď už si myslím, že mám na to, abych byla na medailových pozicích. Ze sedmého místa jsem určitě zklamaná.“

V Paříži dál zůstává na tréninkovém kempu. „Odpolední tréninky míváme s Francouzi, ty dopolední sami - většinou techniku a pak posilovnu,“ přiblížila aktuální program, který je trochu jiný například od kempů v Kosovu. „Tam trénujeme jako místní po celý rok. Randori, jede se i technika, do rychlosti a občas se pereme. Tady je to vyloženě tak, že se jen pereme,“ usmála se Zachová.

Paříž je hostitelským městem letních Her v roce 2024, na které má český talent políčeno. Na olympijské myšlenky je však zatím příliš brzy. „Je to až za tři roky, takže všechno postupně,“ konstatovala Zachová a spřádala plány na zbytek roku. „Z Paříže se přesuneme do Olomouce. Pak mě budou čekat ještě dva závody – Grand Slam v Baku a za tři týdny Grand Slam v Abú Zabí,“ dodala reprezentantka, která si bude chtít znovu posunout osobní maximum a sáhnout si poprvé na medaili.

Tolik medailí z Grand Prix má již ve sbírce Renata Zachová. V Záhřebu si na konci září připsala druhý bronzový kov.