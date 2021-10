Bizarní ruští maskoti: hromada betonu, děsivý čmelák i tančící majonéza

Na maskotovi z dalšího ruského fotbalového klubu není nic extra neobvyklého. Čmelák, který reprezentuje FC Ural z Jekatěrinburgu, během posledních let prošel podobně jako v řadě světových klubů upgradem, dokonce při zápasech jezdí kolem hřiště na motorce. Žádný další kousek však zřejmě netrumfne taneček z roku 2016, kdy Čmelák po konci prvního poločasu utkání Uralu s Rostovem na trávníku „pařil“ s maskoty v kostýmech majonézy. Tehdy šlo o spolupráci klubu se sponzorem, pohled je to však dosti bizarní.

Los a ryba se záviděníhodnými rty

Určitým zjevením Premier Ligy se stal fotbalový klub Tosno. Existoval pouze pět let a elitní ruskou soutěži si zahrál pouze ve své poslední sezoně 2017-18, po jejím konci kvůli finančním problémům zanikl. Fanouškům však bezpochyby utkvěli v paměti dva týmoví maskoti - los Elka a ryba Smelt. Druhý z nich vyvolal zřejmě nejvíc otázek. Co má společného koruška (ryba) s fotbalem? A hlavně proč má rty, které by ji záviděly i mnohé „modelky“ z Instagramu?