Anketa Sportu o vyřazení Rusů ze soutěží: Reakce Šmicera i Panenky

Reakce sportovních osobností na konflikt na Ukrajině • FOTO: koláž iSport.cz Začíná v Evropě válka? Ruská invaze na území Ukrajiny se vyvíjí každou minutou a ovlivňuje i sportovní svět. Vždyť třeba finále Ligy mistrů je pořád naplánováno do Petrohradu. Redaktoři iSport.cz položili českým sportovním osobnostem otázku: Měli by být ruští sportovci a svazy dočasně vyloučeni ze všech mezinárodních soutěží? Projěte si jejich odpovědi.

Petr Fousek Předseda FAČR „Situace se v poslední době dramaticky a každou hodinou vyvíjí. Organizátorem baráže o postup na mistrovství světa je UEFA, která už avizovala, že se tématem intenzivně zabývá například ve vztahu k finále Ligy mistrů. Intenzivně vnímáme situaci s ohledem na náš případný zápas v Rusku a jsme v tomto směru v každodenním kontaktu s UEFA. Jsme také v kontaktu s národními asociacemi, kterých se to týká. Podle vývoje budeme koordinovat další postup.“ Petr Fousek • Foto Barbora Reichová/Sport

Antonín Panenka Bývalý fotbalový reprezentant, mistr Evropy 1976 „Je jasné, že nějaké sankce vůči Rusku musí přijít, ale nejsem si jistý, jak moc máme míchat politiku do sportu. Na ekonomické restrikce proti Rusku určitě dojde, ovšem sport bude asi opatrnější. Nabízel by se třeba přesun květnového finále Ligy mistrů z Petrohradu jinam a otazníkem pro mě je účast Ruska v naší větvi baráže o mistrovství světa. Na prvním místě vždycky musí být bezpečnost hráčů. Zatím je to čerstvé a do startu baráže zbývá měsíc, do té doby může být situace na dnešní frontě úplně jiná.“ Antonín Panenka je mezi legendami českého sportu • Foto Jaroslav Legner

Ladislav Vízek Fotbalový internacionál „Je to strašně složité, sportovci za to nemohou. Docela by mě zajímalo, jaký na to mají názor, ale nejsem idealista. Na druhou stranu těžko mohou do politických věcí zasahovat a nějak je ovlivňovat. To prostě nejde. Sankce a tresty jsou však jediným možným řešením. Tudíž bych byl pro. I sportovní svět musí jasně ukázat, že stojí proti agresorovi a že to bude mít jasné dopady. Momentální situace je šílená. Vůbec nechápu, jak v tomhle století někdo může takto uvažovat a začít válku, která se dotýká všech. Mám hlavě zmatek, cítím i strach. Bohužel jsme zjistili, že od Putina můžeme čekat cokoliv. Sankce a tvrdá odpověď je jediná možná.“ Bývalý fotbalový reprezentant a známý glosátor Ladislav Vízek ve studiu iSport.cz během utkání Česka s Chorvatskem na mistrovství Evropy • Foto Pavel Mazáč / Sport