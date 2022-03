Choupenitchem proti covidu! Šermířům se děti vrací i díky medaili

Předlouhých 113 let trvalo, než Alexander Choupenitch navázal na legendárního Viléma Goppolda z Lobsdorfu a vybojoval pro český šerm olympijskou medaili. A třeba se na další nebude muset čekat tak dlouho. Klasický sport totiž zažívá období zvýšeného zájmu, a to navzdory nedávným vlnám pandemie.

„Poslední dva roky covidu byly špatné, ale ve srovnání s jinými sporty se teď po dvou letech spousta dětí vrátila. Máme z toho radost, neodpadla velká skupina. I když samozřejmě někoho odlákaly počítače, hlad po sportu ale byl,“ pochvaluje si bývalý olympionik Jiří Beran, který má na šermířském svazu na starosti marketing a propagaci.

Choupenitchův historický úspěch z Tokia má samozřejmě na situaci zásadní vliv. Zapadá do svazové kampaně, která se snaží tradiční disciplínu prezentovat jako cool sport moderních rytířů.

Zatímco spousta sportů se po covidové pandemii potýká s úbytkem mládeže, šermu se většina vrátila a zájem stále roste. Na obřím turnaji ČEZ Cup 2022 se sešlo 250 dětí.







22 zobrazit galerii

„Nábor je silnější rok od roku. Alex je z Brna, tam museli řešit i posílení trenérské základny, aby zvládli všechny děti, které mají o šerm zájem,“ líčí Beran. „I v klubu SC Praha je dětí o dvacet procent víc. Covid se nakonec tolik neprojevil. Bylo to i tím, že byla olympiáda, bronzová medaile a šerm byl vidět. Už po účasti českého šermu na olympiádě v Riu byl zájem, po medaili je ještě umocněný. Rodiče i děti to vidí v televizi, můžou fandit, je to silnější. Pozorovali jsme velký nárůst spíš ve velkých městech, ale celkově je zájem větší a větší.“

Minulý týden se v hale SC Praha v Letňanech konal unikátní mládežnický turnaj, během něhož se potkali závodníci ze všech tří šermířských disciplín – kordu, fleretu i šavle.

„Standardně jsou i ve světě zbraně oddělené. Je škoda, že se lidi nemůžou potkat, popovídat si. Je to jeden sport, ale celý rok se nevidíme,“ vysvětluje Beran. „Proto teď vzniká koncept těchto turnajů, kde se potkávají závodníci i trenéři napříč disciplínami. Děti tak můžou zjistit, že by si mohli vyzkoušet i jinou disciplínu. Zbraně na profesionální úrovni už jsou teď tak oddělené, že se od malých dětí jede jenom jedna zbraň. Hodně se to zrychlilo a probíhá specializace.“

Vloni v Tokiu reprezentovali fleretista Choupenitch a kordista Jakub Jurka. A Česko má zázemí, z něhož můžou vyrůst i noví olympionici.

„V kordu, ve fleretu i v šavli jsem viděl dobré zápasy. Mladí šermíři předvádějí kvalitu, z které se dá růst,“ hodnotil Beran obří mládežnický turnaj. „Skok napříč kategoriemi do královské seniorské je ale velký. Šerm je běh na dlouhou trať, jde hodně o milimetry, technika se musí vypilovat. Je potřeba odšermovat spoustu zápasů, spoustu vyhrát, prohrát, naučit se tím sportem žít, aby se dostavily úspěchy. V některých státech je seniorská reprezentace na několik let uzavřená. U nás je výhoda, že kvalitní junioři, kteří na sobě pracují, mají možnost se hned překlopit do reprezentace.“