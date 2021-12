Alexův BOJ! V rapovém klipu šermíře hraje i Procházka, dali si staredown

Na planši získal první olympijskou medaili pro český šerm po dlouhých 113 letech. Alex Choupenitch ale posouvá dál i svou rapovou kariéru. Na jeho youtube kanálu má dnes premiéru jeho pátý song a zároveň čtvrtý klip s názvem Boj. Znovu si k němu napsal text.

„Je úzce spjatý s tím, co dělám. Jde o cestu bojovníka, o moji cestu, která je ztvárněná v tom klipu. Hlavní smysl toho je nějaká práce na sobě, růst, že člověk tím bojem, tou cestou může někam dojít,“ vysvětluje Choupenitch. „Text jsem psal už před olympiádou, v tom textu na olympiádu odkazuji.“

Na klipu pracovaly osobnosti české rapové scény. Režíroval ho Jan Strach a produkoval D.Kop.

„Jsem rád, že se nám povedlo udělat až filmový klip. Je to dějová linka, obohacená o rap,“ vysvětluje Choupenitch. „I někdo, kdo mě vůbec nezná, by se na to mohl podívat. Má to dobrej feel, působí to, jako by to nebylo natáčeno v Česku, to se mi moc líbí.“

V klipu si zahrál i zápasník MMA Jiří BJP Procházka, jenž ztvárnil krátkou roli mistra bojových umění.

„Za mě to bylo tak akorát,“ usmíval se Procházka. „Zaujalo mě to především kvůli tomu textu, který charakterizuje nás sportovce, bojovníky, tím progresem, snahou makat. Miluju motivační songy, které mají náboj tahu na branku, růstu, evoluce nejenom člověka, ale i v daném odvětví sportu. Musím říct, že to je nádherně zpracované.“

Při veřejné premiéře klipu si Procházka s Choupenitchem vyzkoušeli také staredown. Zatímco ve světě MMA jde o tradiční součást show pro fanoušky, v šermu se oficiálně nepoužívá. Bojovníci ale před zápasy taky hrají psychologické hry.

„My to máme taky, ale ne tak mediálně zpopularizované. Než vyjdeme na planš, sedíme proti sobě na židličkách, koukáme proti sobě. Je to svým způsobem staredown, ale delší dobu. Sedíme tam deset minut, nemůžeme nikam jít, musíme se s sebou sžít,“ vysvětluje Choupenitch.

Sám tvrdí, že mu zvládnutí této situace na olympiádě v Tokiu pomohlo k medaili. Po porážce v semifinále se musel znovu nastartovat a před bojem o bronz strávil několik minut v tzv. call roomu se svým japonským soupeřem Takahirou Šikinem. V zápase měl pak od začátku převahu a zvítězil 15:8.

„Věřím, že jsem ten zápas vyhrál právě v call roomu. Seděl jsem tam a ze svého soupeře jsem cítil strach. Šel jsem do zápasu s tím, že jsem ho vyhrál, že mám navrch,“ vzpomínal Choupenitch.