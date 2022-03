Neumannová patronkou seriálu pochodů. Kohák vyrazí s holí od náčelníka z Keni

Dvanáct pochodů včetně klasického Praha – Prčice obsahuje druhý ročník projektu Česky pěšky. „Turistiku, kterou jsem jako dítě nesnášela, mám strašně ráda. Co neuběhnu, to ujdu,“ usmívá se patronka Kateřina Neumannová, olympijská vítězka v běhu na lyžích.

Stylové vybavení pro letní turistickou sezonu má herec a režisér Jakub Kohák připraveno. Na tiskovce k projektu Česky pěšky se jako další patron zjevil s kloboučkem a apartní hůlkou, kam si chce lepit turistické známky.

„Od malička jsem chtěl mít hůl, kam se dávají plechové štítky. Mám hůl, kterou jsem si přivezl z Keni od náčelníka, ještě tam není ani jeden,“ vysvětloval Kohák. „Klobouk k turistice patří. Tralalák mě bude provázat na cestách a toulkách Českou republikou.“

Projekt Česky pěšky si dává za cíl inspirovat širokou veřejnost ke zdravému životnímu stylu a přirozenému pohybu prostřednictvím turistických pochodů za symbolické startovné. V nabídce je dvanáct klasických akcí a startuje se už v sobotu 2. dubna pochodem „Do Okoře bez oře“. A na některé vycházky se chystá i Kateřina Neumannová, přestože jako dítě pochody ráda neměla.

„Málokteré dítě je rozený turista. Já jsem ráda chodila na kolo a běhat, ale někam dojít pěšky bylo pro mě za trest. Měla jsem radši rychlejší aktivity, které netrvají tak dlouho, a je tam víc adrenalinu. Člověk ho postupem času tak intenzivně přestává potřebovat,“ říká Neumannová. „Roky nikdo nezastaví. Doba vrcholového psout je dávno pryč, člověk chce u pohybu zůstat.“

Neumannová skončila vrcholovou lyžařskou kariéru před patnácti lety. Už jako amatérka si na lyžích vyzkoušela i několik dálkových běhů, včetně slavné Marcialongy. Podniká ale i pěší túry.

„Pěší turistika je pro mě spojená s horami. Někam, kam se nedá vyjet na kole a je to už náročnější výkon. Loni jsem konečně vylezla na Sněžku a s dcerou jsme vylezli na dost vysoký kopec ve Švýcarsku. To byl pro nás pro všechny velký výkon, bylo to v 3400 metrech,“ vzpomíná Neumannová.

V rámci projektu Česky pěšky si nechce nechat ujít mnichovický pochod Po stopách kocoura Mikeše. Tam se potká i s Kohákem, který navíc plánuje i slavné Prčice.

„Až se toto mé angažmá dozví žena, připíšu si minimálně pět plusových bodů. To je prvek, který stmelí rodinu. Je to moment, kdy si všichni můžou říct: Vyrazíme tam a strávíme spolu den. Už plánujeme, kam vyrazíme. Doufám, že mému tempu budou stačit. Když tak je nechám někde v lese. Co by ne!“ směje se Kohák.

Součástí projektu je i charitativní pomoc Nadačnímu fondu Děti Ukrajiny, který se zaměřuje na vzdělávání ukrajinských dětí prchajících před válkou.