Olympijský sen. Pozemní hokejistky zahájily novou éru s irským koučem

Startuje nová éra českého pozemního hokeje, která by ideálně měla skončit účastí ženské reprezentace na olympijských hrách. V roce 2028 v Los Angeles, ale nový reprezentační kouč Gareth Grundie by se nebránil jet už o čtyři roky dříve do Paříže...

„Dnes jsme symbolicky odstartovali novou éru,“ uvedl Gino Schilders, prezident Českého svazu pozemního hokeje na slavnostním zahájení projektu ve vršovickém Endorfinu, kde se sešly desítky hráček, které se aktuálně nachází v širší nominaci reprezentačního týmu. Zároveň zde byl představen nový realizační a organizační tým, jež se bude na olympijské cestě pozemních hokejistek podílet.

„‚Olympijský sen‘ v naší strategii figuroval už dlouho a nyní, díky podpoře od Národní sportovní agentury, můžeme naši cestu zahájit. Tyto nové finanční zdroje nám pomohou s konkurenceschopností v rámci evropské a světové špičky. Pro ženskou reprezentaci to aktuálně znamená možnost více trénovat, hrát více zápasů a být lépe připravené na olympijskou kvalifikaci. Když jsme mluvili s různými trenéry z nejlepších zemí světa, dozvěděli jsme se také o změně kultury, na které musíme pracovat. Jsme tu, abychom pomohli, ale je opravdu na hráčkách, aby převzaly odpovědnost a ukázaly odhodlání. Naši trenéři by pak s nimi měli více mluvit o tom, jak vnímají svůj výkon a pokrok, ale už by jim měli méně říkat, co mají dělat. Tato seberegulace bude klíčem k našemu úspěchu,“ dodal rodilý Nizozemec, který v Česku působí už přes 20 let.

Společný večer si nenechalo ujít přes 65 hráček působících v reprezentačních celcích U18, U21 a aktuálního A-týmu. „Je to velká příležitost, ze které jsem opravdu nadšená,“ usmívala se Kateřina Laciná, reprezentační stálice a první Češka, která hrála nejlepší ligu světa, nizozemskou Hoofdklasse. „Pokud můžu mluvit za tým, všechny holky to vnímají jako novou, velkou šanci, kterou jsme doteď ještě neměly. Doufáme, že se jí chopíme správně. Olympiáda je ten největší vrchol a byla bych moc ráda, kdybych se na ni mohla podívat, ale bude to dlouhá cesta a do té doby je spousta mezikroků. Snad se nám poštěstí hrát i jiné velké turnaje, se kterými přijdou velké zkušenosti.“

Ženskou reprezentaci nově povede Gareth Grundie, který působil jako hlavní trenér u irské reprezentace. „Český tým znám především z halových zápasů, kde se holky dokázaly dostat opravdu daleko. Moc se na spolupráci těším. Momentálně se chystáme na přípravné zápasy se Švýcarkami, které se odehrají v květnu. Na přelomu července a srpna se v Rakousku uskuteční ME hráček do 21 let, což bereme jako skvělou příležitost k tréninku před kvalifikací na mistrovství Evropy, které se odehraje v srpnu v Dublinu,“ představil nejbližší plány hlavní kouč. „Jsem velmi nadšený. Opravdu věřím, že se na olympiádu do Los Angeles můžeme probojovat – pokud ne rovnou do Paříže,“ uzavřel Grundie s úsměvem.