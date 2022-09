Softbalová vzpoura! Spectrum a Most porazily loňské finalisty a mají semifinále

Tohle se nečekalo. Žraloci Ledenice a Beavers Chomutov skončily v letošní sezoně domácí extraligy už ve čtvrtfinále. O překvapení se postaral pražský tým Spectrum Praha a Painbusters Most. „Pro nás jde určitě o velké zklamání. Končit úplně bez medaile, a dokonce za hranicí top čtyřky je pak docela hořká pilulka,“ prohlásil chomutovský trenér Jan Řápek. „Samotné složení semifinálových dvojic by asi před sezonou trefil málokdo,“ tvrdil Jaroslav Korčák, trenér Žraloků Ledenice. Semifinále začne od tohoto víkendu.

Patřili k nejlepším pálkařům letošní sezony. Vždyť Václav Svoboda předvedl 34 úspěšných odpalů, Milan Šulc pak jednatřicet. Chomutovský tahoun Marek Malý zase odpálil osm homerunů. I tak ale loňští finalisté nestačili na pražské Spectrum a v sérii prohráli 2:3 na zápasy. „Ukazuje se, že liga je vyrovnaná a vyhrát nějakou medaili bude už jenom těžší a žádný tým si nemůže dovolit moc zaškobrtnout. Příští rok se opět pokusíme dostat se zpět na dřív vybojovaná místa," hodnotil neúspěšné čtvrtfinále chomutovský kouč Řápek.

Za pražský tým se skvěle předvedl Lukáš Kubát, který stáhl celkem šest bodů a blýskl se homerunem. „Spectrum je dobrý tým, který má silnou pálku a velice dobře jim zaházeli nadhazovači. Nám se nedařilo stahovat body a to, že jsme jich na metách nechali dost,“ dodal Malý. Spectrum v závěrečném zápase vyhráli 4:2.

Také úřadující mistři neprošli přes čtvrtfinále, když jim stopku vystavil Most. Hned dva pálkaři z Mostu se dostali nad padesátiprocentní úspěšnost, a to Adam Buchner, který si připsal také homerun. A dále pak Jan Pazdera, který stáhl 11 bodů. „Most nás v sérii celkově přehrál, byli lepší na pálce, na nadhozu i v obraně. Budu jim přát, aby se postupem do semifinále nenasytili a zůstali dále hladoví,“ tvrdil Jaroslav Korčák, trenére Ledenic. Most tak vyzve Joudrs Praha a Spectrum zase Locos Břeclav.