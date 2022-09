Na MEJ v Praze se ukáže i nový Krpálek. Trénovat začínal ve skladu techniky

Je mu teprve devatenáct, ale už má na ramenou pořádnou tíhu. „Nový Krpálek!“ šeptají si o judistovi Adamu Kopeckém, který sbírá mládežnické medaile jako kdysi pozdější dvojnásobný šampion olympijských her. „Slýchám to dost často, hrozně mi to lichotí, ale Krpoš je jenom jeden,“ říká český talent. Na MEJ v pražské UNYP Areně může ale koncem týdne dokázat něco, co jeho vzor nezvládnul – vybojovat jednu z velkých medailí doma.

Není to žádné hogofogo, pro mladého muže s velkými sny je to ale to pravé místo. Adam Kopecký se každé ráno budí v pokojíku sportovní haly na pražské Folimance. Bydlí tak stejně jako kdysi Lukáš Krpálek.

„Ten stejný pokoj to není, ale bydlíme naproti,“ usmívá se Kopecký. „Momentálně jako pro studenta pro mě nic lepšího nemůže být. Stejně bych byl někde na koleji. Tady to mám na trénink minutku. Mám tady regeneraci, je to blízko do centra. Mám zařízené jídlo. Nemůžu říct křivého slova.“

Když se naposledy v Česku konalo juniorské mistrovství Evropy v judu, bylo to právě na Folimance. Lukáš Krpálek tehdy v roce 2007 jako šestnáctiletý benjamínek vybojoval páté místo.

„Byl to symbolický začátek toho, co já nazývám zlatým věk českého juda,“ říká předseda svazu Pavel Volek.

„Mám nádherné vzpomínky. Jednalo se o můj první velký turnaj, když nepočítám závody v kadetech. A hned mistrovství Evropy. Byl jsem ze všech nejmladší, byla to pro mě obrovská čest,“ vzpomíná Krpálek, který byl tenkrát těsně před svým přesunem z rodné Jihlavy do Prahy.

Adam Kopecký je před čtvrtečním startem šampionátu o něco starší. Má za sebou tituly dorosteneckého mistra světa i Evropy, starty na seniorských šampionátech nebo čerstvou bronzovou medaili z juniorského MS.

„Je levné říkat, že se tady představí nový Lukáš Krpálek, ale Adam má našlápnuto pro velkou kariéru,“ říká Volek.

Kopecký dlouhá léta trénoval v improvizované tělocvičně ve skladu na stadionu fotbalové Mladé Boleslavi. I ve skromných podmínkách z něj ale vyrostlo eso nové generace.

„Byl to sklad techniky pro staďák fotbalistů. Já nezapomínám. Rád se tam vracím, vím, že jsem tam vyrůstal. Třináct let jsem tam trénoval,“ usmívá se Kopecký.

Teď už mu stačí, aby sešel pár schodů a hned je na tatami na Folimance, kde se potkává se zkušenými reprezentanty. Může zblízka okoukávat opory v čele s Krpálkem.

„Vážím si na něm jeho pokory. I když je dvojnásobný olympijský vítěz, dvojnásobný mistr světa, určitě mu to nevlezlo do hlavy. Hrozně si ho vážím jako člověka,“ vysvětluje Kopecký. „I když je mezi námi větší věkový rozdíl, nejenom Krpoš, ale celá parta – Klammert, Pulkrábek – mě přijali. S Lukášem trénujeme už dva roky. Párkrát jsme se spolu prali, ale váhový i silový rozdíl je ještě velký.“

Juniorský evropský šampionát je pro judo festivalem talentu, z něhož s největší pravděpodobností vyrostou budoucí hvězdy. Před patnácti lety se v Praze kromě Krpálka ukázali třeba olympijský šampion v superlehké váze Arsen Galsťan nebo stříbrný olympijský medailista ve střední váze Varlam Liparteliani.

„Je to jako v hokeji, kde je populární mistrovství světa do dvaceti let, na němž se představují hvězdy, které jsou v budoucnosti nejlepší v NHL,“ vysvětluje Volek. „Já bych chtěl, aby toto mistrovství Evropy bylo začátkem ještě většího rozletu pro naše judo.“

Někdejší opory Jaromír Ježek či Pavel Petřikov už se sice rozloučili. Letos se na ME v Sofii ale praly o medaily Renata Zachová i Věra Zemanová. A dorůstají další, v Praze bude závodit kromě Kopeckého třeba Julie Zárybnická, která letos vyhrála tři juniorské závody Evropského poháru a v dalším byla ve finále.

„Vyhovuje mi, že je to doma, že budu o medaile bojovat a předvedu nejlepší výkon, co ve mně je. Jsem si jistá, že mě to nakopne, atmosféra bude úžasná,“ říká Zárybnická. „Každý si přeje udělat co nejlepší výsledek. Je to určitě jistý tlak, který závodník cítí. Doufám, že to zvládnu a proměním v medalii.“