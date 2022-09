Softbalové bitvy o finále. Pražským Joudrs a břeclavským Locos zbývá krok

Staré pořádky se v mužské softbalové extralize změnily. O titul v letošní sezoně bojují draví čekatelé na první titul. A po prvním víkendu semifinálových sérií mají našlápnuto do finále pražští Joudrs a Locos Břeclav. V semifinálových sérií na tři výhry vedou 2:0 na zápasy. „Klíčové je pro nás nesázet na individuality, ale hrát jako tým. To nám pomůže,“ prohlásil Jiří Pokorný, pražský nadhazovač, který nastoupí v sobotu v Mostě. „Hlavně nepodcenit soupeř. Cílem je zlato,“ dodal Jakub Osička z Břeclavi, která pojede na pražské Spectrum.

Letos by to konečně mohlo vyjít, opravdu mohlo. To si říkají ve velkoklubu v Joudrs, kde už několik titulů získal ženský tým. Muži doposud ne. „Nerad předjímám, ale věřím tomu, že na to máme. Letos jsme s každým v lize hráli vyrovnaně a pokud mě paměť neklame, tak jsme s každým dokázali zvítězit. Tudíž reálná šance zde je. Naše sličná děvčata jich už pár za sebou mají a bylo by krásné přidat i náš první,“ dodal nadhazovač Jiří Pokorný, který má letos výbornou formu.

Vždyť doposud předvedl 126 strikeoutů, díky čemuž je druhý nejlepší v celé extralize. „Se sezonou spokojený doposud jsem. Nicméně mám stále velký prostor pro zlepšení a stále na sobě potažmo na nadhozu makám tak, abych svých předsevzetí dostál,“ dodal Pokorný z Joudrs, který v jednom utkání semifinálové série předvedl fantastických 17 strikeotů. „To se mi ještě v jednom playoffovém zápasu hodit nepovedlo, takže je to taková příjemná životní premiéra. Na druhou stranu je ovšem třeba dodat, že lví podíl na tom má catcher Honza Svatoň, který vše vymýšlel a řídil.“

Joudrs cestují v sobotu do Mostu, kde od 15:00 budou usilovat o postup. To břeclavští softbalisté zase jedou do Prahy, kde je od 16:00 čeká duel se Spectrem. Také oni mají mečbol k postupu do finále. Také je táhne skvělý nadhoz, konkrétně reprezentační duo Michal Holobrádek a Jakub Osička. „Jsem rád, že už na to nejsem sám, jako minulou sezónu. V semifinále vždy zápasy začínám a Michal je dohazuje. Velmi dobře nám zatím funguje kombinace Michalovi rychlosti a mých technických nadhozů,“ pochvaluje si Osička, který má na svém kontě 102 strikeoutů.

Také pro Locos Břeclav je velkým snem extraligový titul. Jednou už ve finále byli, když se jako nováček ligy všechny šokovali. Nyní už jejich dobré výkony nikoho nepřekvapí. A větří šanci. „Teď je pro nás nejpodstatnější vyhrát 3. zápas v semifinálové sérii a potom se vrhnout do finále. Cílem je zlato. Druhým finalistou bude buď Most nebo Joudrs, kteří ještě zkušenost s finále nemají. I to by mohla být naše výhoda v případě, že do finále postoupíme,“ dodal Osička.