Badmintonista Louda nestačil ve finále turnaje v Polsku na Japonce Tanaku

Výborný výsledek si připsal Jan Louda, když se na turnaji v polském Lublinu dostal až do finále. V nedělním utkání nestačil na Japonce Yushi Tanaku, když prohrál po čtyřiceti minutách 0:2 na sety. „Jsem maximálně spokojený, po dlouhé době jsem si zahrál turnaj. Chtěl jsem odehrát co nejvíce zápasů a to jsem splnil,“ prohlásil Louda, česká badmintonová jednička.