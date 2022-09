Softbalové Tempo se poprvé v historii dostalo do finále ženské extraligy

Čekali na to dlouho, několik let. Ale dočkaly se! Ženský tým softbalového Tempa Praha si letos zahraje poprvé ve své historii finálovou sérii. Rozhodl o tom semifinálový duel s Arrows Ostrava, které pražské hráčky zvládly nejlépe, jak mohly. Tedy ve třech zápasech. Ten poslední urvaly ve středu, když vyhrály 5:3. „To ani nejde popsat, neuvěřitelné. Jsme všichni šťastní, přáli jsme si to. A teď se to povedlo,“ popsala Anna Fröhlichová, která předvedla ve středu klíčový odpal. O druhé postupové místo se stále rvou dva pražské týmy – Eagles a Joudrs.

Promáchnutí, strikeout, konec zápasu. A softbalistky na sebe ihned u domácí mety naskákaly, pokropení šampaňským nescházelo. Není se čemu divit – hráčky z Tempo Praha totiž takto slavily svůj první postup do finále. „Bylo to něco úžasného. Jsme moc rádi, že se nám povedlo porazit Arrows, kde jsou hráčky na pálce velmi kontaktní a na metách velice rychlé,“ dodala Fröhlichová, která má na historickém postupu velkou zásluhu.

Ve třetí směně totiž odpálila do levého zadního pole, dostala se po něm na třetí metu, ale po špatném příhozu obrany mohla doběhnout až „domů.“ Díky tomu Tempu připsala týmu tři klíčové body. „Byl to tam ten typ nadhozu, který jsem chtěla a bouchla jsem do míče. Jednalo se asi o můj nejdůležitější odpal mé kariéry. Tedy určitě to byl,“ dodala po zápase Fröhlichová.

Nejlepším výsledkem Tempa bylo třetí místo v roce 2016. Jinak se běžně stávalo, že dobrý začátek sezony neskončil v dobrý konec, čtvrtfinálové nebo semifinálové série se prohrávaly. Letos je to však jinak. „Pomohlo nám stmelení celého týmu, chodili jsme na teambuildingy, dostali se na jednu vlnu. Zaměřili jsme se hlavně na psychickou stránku, a to nám hodně pomohlo,“ popsala Fröhlichová, která na Tempu trénuje také děti. „To je pro mě velký relax, naštěstí to mohu skloubit také s mojí přípravou na extraligu.“

Klíčovým aspektem pro postup Tempa byl také výkon nadhazovačky Martiny Bláhové, která si připsala osm strikeoutů a umožnila pouze pět úspěšných odpalů soupeřkám.