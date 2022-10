Ironman: z 15 lidí tisíce, trvá úžasná atmosféra. Vrací se Čech s rekordem

Uplavat 3,8 kilometru, na kole jich ujet 180 a na závěr si ještě střihnout maraton. Taková skladba disciplín čeká závodníky na Mistrovství světa v dlouhém triatlonu, známém jako Ironman.

Závod se koná na Havaji už od roku 1978. První ročník uspořádali na ostrově Oahu manželé Judy a John Collinsovi. Poté, co se zapojili do organizace soutěže pro místní, jež kombinovala sprint a plavání, přišla myšlenka uspořádat vlastní závod.

Tentokrát ovšem nikoliv pro sprintery nýbrž vytrvalce. Skladba disciplín? Triatlon, avšak v objemu, který neměl do té doby nikde na světě obdoby - 3,8 km plavání, 180 km jízdy na kole a 42 km běhu.

„A tomu, kdo skončí jako první, se bude říkat Ironman,“ vzpomněl si John Collins na přezdívku kolegy z práce, kterému se takto říkalo kvůli jeho mimořádně tvrdým běžeckým tréninkům.

První ročník, který se konal na jaře roku 1978, přilákal celkem 15 účastníků především z řad vojáků. Historicky prvním vítězem se stal osmadvacetiletý specialista námořnictva na komunikaci Gordon Haller. Závod tehdy dokončil v čase 11 hodin, 46 minut a 58 sekund. Jásající davy fanoušků a fotografy, jako to známe dnes, byste ale v cíli hledali marně.

„Pamatuju si, že když jsem překročil cílovou čáru, stáli tam asi tři lidé. Nějaký chlápek, co tam byl, mi říkal: Ty jsi závodník? Řekl jsem: Jo. A on: No, tak to jsi vyhrál,“ vzpomíná dnes už dvaasedmdesátiletý premiérový vítěz Gordon Haller.

Následující ročník, který měl opět pouhých 15 účastníků, zaujal tehdejšího reportéra magazínu Sports Illustrated Barryho McDermotta. Ačkoliv na ostrov dorazil primárně kvůli zpravodajství z golfového turnaje, závod nezlomných triatlonistů jej pohltil natolik, že o něm napsal desetistránkovou reportáž. Díky publicitě se příští jaro přihlásilo již 108 závodníků a jejich počet s každým dalším ročníkem stále stoupal.

Český rekordman debut přepil

Od debutu Ironmana uplynulo letos přesně 44 let. Za bezmála půl století se ale mnohé změnilo. Z Oahu se soutěž přemístila na Big Island, největší ostrov Havaje, konkrétně do města Kailua-Kona. Závod se nekoná na jaře, ale na podzim a o organizaci se již nestarají manželé Collinsovi, nýbrž Světová triatlonová korporace.

Ironman se z ostrovů v Tichém oceánu za tu dobu rozšířil téměř po celé planetě a z Havajského závodu se stalo mistrovství světa. Ze závodu pro 15 nadšenců je dnes velkolepá sportovní akce, které se běžně účastní okolo 2 000 lidí. Letos kvůli covidové pauze je to dokonce více než dvojnásobek. A ani tentokrát nechybí zástupci z Česka. Letos se jich sem vypravilo jednatřicet.

Ze všech tuzemských sportovců má na svém kontě nejvíce účastí Petr Vabroušek, který je s 15 starty v kategorii profesionálů také světovým rekordmanem. „Letos budu na Ironmanovi startovat už pošestnácté. Tento rok ale poprvé v kategorii age-groups, tedy ve věkové skupině 45-49 let,“ vysvětluje závodník.

„Chci si po devíti letech neúčasti závod hlavně připomenout a zjistit, kde mám největší rezervy. Příští rok bych pak v kategorii nad 50 let chtěl zaútočit na nějaký pěkný výsledek,“ dodává muž, který se na havajského Ironmana poprvé vypravil už v roce 2000. Slibně rozjetý debut ale tenkrát nedopadl úplně podle představ.

„Měl jsem obavy z tamního tropického klimatu. Nechal jsem si bohužel špatně poradit, že je potřeba co nejvíc doplňovat tekutiny,“ líčí český závodník. „Zvládl jsem v průběhu závodu vypít kolem 1,5 litru na každou hodinu cyklistiky. Bylo to však příliš mnoho a i když jsem z kola slézal už v top dvacítce, tak jsem ve své nejsilnější disciplíně nakonec musel 10 kilometrů před cílem vzdát kvůli silné hyperhydrataci a výrazné hyponatremii (naředění minerálů v těle). Dodnes je to můj jediný Ironman z celkem 219, který jsem nedokončil,“ vypráví devětačtyřicetiletý rodák z Prahy, který se účastnil například také Ironmana na Sahaře či závodu Norseman, jednoho z nejtěžších triatlonů světa v Norsku.

Logicky vás napadne, že pro takto zkušeného závodníka nemůže být šestnáctá účast na havajském Ironmanovi ničím příliš výjimečným. Petr Vabroušek ovšem vysvětluje, že jde o skutečný fenomén, jehož atmosféře se žádný jiný závod na světě nevyrovná.

„Je to naprosto mimořádný zážitek. Triatlon v těchto objemech na Havaji jako sport vznikl a je to absolutní vrchol v našem sportu. Ta atmosféra uprostřed Pacifiku je neopakovatelná. Kombinace vedra, vlhkosti, silného větru, sálajících lávových polí a kopců prověří opravdu každého,“ říká. „Na člověka to dýchne hned po vystoupení z letadla a celý týden, i když dnes už spíše měsíc před závodem tady vše Ironmanem doslova žije. Podobnou atmosféru žádný jiný závod na světě nemá.“

Ironman 2022: závodní program

Čtvrtek 6. října

18:25 Ženy profesionálky

18:27 Handicapovaní sportovci

18:30 Ženy 30-34

18:35 Ženy 35-39

18:40 Ženy 40-44

18:45 Ženy 18-29

18:50 Ženy 45-49

18:55 Ženy 50-54

19:00 Ženy 55+

19:25 Muži 65+

19:30 Muži 60-64

19:35 Muži 50-54

19:40 Muži 25-29

Sobota 8. října

18:25 Muži profesionálové

18:40 Muži 35-39

18:50 Muži 30-34

19:05 Muži 40-44

19:20 Muži 45-49

19:35 Muži 55-59

19:40 Muži 18-24

Kde sledovat Ironmana 2022?

Závod bude živě přenášen přes Facebook, YouTube a streamovací platformu Twitch, a to prostřednictvím účtu IRONMAN Now.

Závodní podmínky

Nejvyšší denní teploty: 27 °C

Vlhkost vzduchu: 70 %

Teplota vody: 27 °C

Limit plavecké části: 2 hodiny a 20 minut

Limit cyklistické části: 10 hodin a 30 minut

Celkový limit závodu: 17 hodin

Mužský rekord tratě: 7:51:13 (Jan Frodeno, 2019)

Ženský rekord tratě: 8:26:16 (Daniela Ryfová, 2018)