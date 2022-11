Neusser skončí v čele NSA. Nástupce? Mluví se o předsedovi veslařů

Kdy skončí ve funkci předsedy Národní sportovní agentury Filip Neusser, se už ví. Ovšem o jeho nástupci se stále pouze spekuluje. Ani premiér Petr Fiala nijak nepřiblížil, kdo by to mohl být, případně kdy nové jméno oznámí. Nejčastěji se mluví o současném předsedovi veslařů Ondřeji Šebkovi. „Vnímám to, že patřím mezi kandidáty, ale jak zaznělo na tiskové konferenci, nic není závazně rozhodnuto,“ řekl Šebek deníku Sport. Ani on však netuší, kdy definitivní verdikt padne. „Nevím, ale z toho, co jsem se dozvěděl z konference, by asi od 1. prosince měla mít agentura nové vedení.“ Tento termín, pokud by byl vybrán, by pro něj problém nebyl. „Když bych tu příležitost dostal, tak ano, byl bych připraven začít 1. 12.“ Šebek splňuje hned několik podmínek, které jsou jednak v návrhu novely zákona o podpoře sportu, a také o kterých mluvil Fiala. Vystudoval sportovní management na Fakultě tělesné výchovy a sportu, má tudíž požadovaný magisterský titul. Má za sebou také několik manažerských funkcí ve sportovním prostředí, zejména pak v hokejových Pardubicích, odkud pochází. Od minulého roku je předsedou veslařského svazu. Navíc je regionálním politikem, zastává funkci místostarosty prvního městského obvodu a ředitele Rozvojového fondu Pardubice za ODS.