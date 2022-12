Sportovní Oscaři: Kluci (prý) nepláčou. Ceny pro Ronalda, Vrbu i Spartu

Deník Sport udílel sportovní Oscary. Kdo získal jakou cenu? • FOTO: Koláž isport.cz Americký herec Will Smith nesmí po udílení skutečných Oscarů deset let přijít na ceremonii ani na jiné akce americké filmové akademie. Jen proto, že dal naposled facku moderátorovi, který si utahoval ze vzhledu jeho manželky. My snad přežijeme, jednu z 23 sportovních sošek totiž převezme i bijec Jiří Procházka.

NEJLEPŠÍ FILM Roger Federer & Rafael Nadal Dojemný příběh dvou stárnoucích mužů, kteří k sobě ztěžka hledali cestu, aby se stali nejlepšími přáteli. Loučení 41letého švýcarského rentiéra po boku o pět let mladšího siláka z Mallorky dojalo nejen návštěvníky londýnského Laver Cupu. Romantický snímek navázal na zbožňované klasiky Láska nebeská, Casablanca a především Hříšný tanec - tvůrci se nechali inspirovat velkolepou závěrečnou scénou, kdy se instruktor Johnny vrací do hotelu a nenechává Bejby sedět v koutě. S tím rozdílem, že si Roger a Rafa nejdřív společně zatancovali na kurtu a pak naopak usedli na lavičku. Roger Federer a Rafael Nadal pláčou, tenis se louči s legendou • Foto Profimedia.cz

NEJLEPŠÍ REŽIE Finále Premier League Pozlacená soška zaslouženě náleží tvůrcům z Manchesteru City. Pro hlavní hrdiny zpočátku horor, nakonec strhující thriller s happy endem, přesně v duchu hitu Money Heist. El Profesor Guardiola nachystal dokonalý plán k zisku zlatého pokladu, aby přelstil drsné pronásledovatele, vedené liverpoolským generálem Kloppem. Zlaté cihly na dosah, zbývala překonat poslední past, porazit doma Aston Villu. Jenže čtvrt hodiny před koncem prohrával favorit 0:2… Co s tím? Přece tři rychlé údery ve westernovém stylu Clinta Eastwooda. Bum, prásk, bum, 76., 78., 81., během šesti minut hotovo a běží závěrečné titulky. Manchester City díky závěrečné otočce získal mistrovský titul • Foto Profimedia.cz

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI Max Verstappen Nizozemský remake devadesátkové road movie Jízda. Jen už doba pokročila a místo dvou maníků a jedné stopařky v zeleném kabrioletu vsadil režisér na sólistu, který už do vozu nikoho nepřibere, protože se tam nikdo jiný nevejde, a v ruce drží výhradně volat, nikoli joint. Jezdec týmu Red Bull ovládl letos historických patnáct Velkých cen. Ovšem ve chvíli, kdy se s velkým předstihem stal mistrem světa, to nevěděl. Že by přece jen pojítko s pohodáři Aňou Geislerovovou, Radkem Pastrňákem a Jakubem Špalkem s jednou rukou dlouhou? Max Verstappen slaví své rekordní vítězství na závěr sezony F1 • Foto Reuters

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI Fotbalisté Saúdské Arábie Konečně! Josef Šebánek alias děda Homolka, herec bez hereckého vzdělání, se dočkal následovníků. Neznámí muži Al-Dawsari, Al-Shehri, Al-Bulaihi nebo Al-Owais proti Argentině na světovém šampionátu v Kataru vystřihli nezapomenutelné scény. Ježiš, Ludvo, to jsi přišel o moc. No to si neviděl, to byl zápas, to není k vidění čoveče! Lawrence z Arábie posbíral v roce 1963 sedm sošek Akademie filmového umění a věd, včetně té pro Omara Sharifa. Arabští fotbalisté posbírali jenom ty tři body proti Argentině a rolls-roycy od panovníka, ale na globální věhlas to stačilo. Argentina - Saúdská Arábie: Podívejte se na dvě slepené trefy jako šok pro favorita Video se připravuje ...

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI Sydney McLaughlinová Řádí jako mladá, všemocná Eleven ze Stranger Things proti Demogorgonovi, ale vystačí si i bez telekinetických a telepatických schopností. Světová rekordmanka a šampionka, olympijská vítězka na trati 400 metrů překážek, to všechno v pouhých 23 letech. Patří jí čtyři nejlepší historické časy, tři z nich zaběhla v kalifornském Eugene. Posouvá tabulky od loňské americké olympijské kvalifikace (51,90 sekundy) přes Hry v Tokiu (51,46) po letošní americký šampionát (51,41) a vzápětí i světový (50,68). Sydney McLaughlinová a foto s jejím světovým rekordem • Foto ČTK / AP / Ashley Landis

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI Gabriela Soukalová Pamatujete seriál Lost o přeživších ze zříceného letadla? Nebo film The Shining s šíleným Jackem Nicholsonem? Na stejný žánr vsadila bývalá famózní biatlonistka s pozoruhodným talentem na sebe upozornit. Vyjela si v italských horách na kole a ztratila se. Následoval akční thriller s vybitým telefonem a celonočním cvičením, aby nakonec stačilo zakřičet na tyrolského sedláka. Škoda, že v postprodukci vypadly vděčné záběry scén se zapomenutou hůlkou nebo nevyhovujícími kalhotkami. Chystá se Soukalová na návrat k biatlonu? Z dvou set střel minula dvakrát Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ SCÉNÁŘ Tomáš Satoranský Měl být hlavní postavou národního mužstva, které v Praze chystalo parádní generační rozlučkovou party při EuroBasketu. Čtrnáct dní před turnajem ovšem kamery zaostřily výhradně na jeho vážně zraněný pravý kotník. Lídr týmu se zjevně inspiroval urputnou Aryou Starkovou z Her o trůny a Maggie Fitzgeraldovou z Million Dollar Baby, ve srovnání s nedostižným Řekem Zorbou však zaostal. Tomáš Satoranský měl smělé plány, jenže se je nepodařilo naplnit... • Foto Pavel Mazáč / Sport

NEJLEPŠÍ ADAPTOVANÝ SCÉNÁŘ Tadej Pogačar & Jonas Vingegaard Tahle slovinsko-dánská koprodukce nadchla. Klapka poprvé! Pogačar na startu se těší na třetí triumf v řadě na Tour de France. To byl původní scénář. Klapka podruhé! Pogačar v polovině závodu zírá, jak mu Vingegaard krade slávu, a až do cíle na něj nenachází zbraň. S touhle adaptací slovinský favorit nepočítal. Citlivé povahy si poplakaly, když Dán místo úniku čekal na rivala, až se zmátoří po pádu. Rázem se jim vyjevil zabahněný systematik Tomáš Krchňák v podání Josefa Abrháma, na nějž čeká na nádraží v Suchdole živelná Petra (Libuše Šafránková) ve Svatební cestě do Jiljí. „Chudáčku, tys určitě bloudil!“ „Nejsem chudáček. Byla nepřesná mapa!“ Dva rivalové. Tadej Pogačar (vlevo) a Jonas Vingegaard se přátelsky zdraví • Foto Profimedia.cz

NEJLEPŠÍ NÁVRH KOSTÝMŮ Alexia Putellasová Nejlepší fotbalistka světa, 28letá ofenzivní hvězda Barcelony a španělské reprezentace, ozdobila vyhlášení Zlatého míče, který převzala stejně jako loni. V kostýmcích trávila bohužel většinu roku, protože kvůli přetrhaným vazům v kolení přišla o EURO den před jeho startem a stále chybí na trávníku i v probíhající sezoně. Alexia Putellasová vyhrála Zlatý míč • Foto ČTK / AP / Francois Mori

NEJLEPŠÍ STŘIH Biniam Girmay Pamatujete na flašku coly, která spadla z nebes a obrátila naruby životy Křováků a dalších hrdinů ságy Bohové musí být šílení? 22letý eritrejský cyklista Girmay zvládl dějový zvrat mnohem rychleji: vyhrál - vzdal. Senzačně kraloval desáté etapě Giro d’Italia, jako historicky první Afričan tmavé pleti vyhrál etapu při Grand Tour. Jenže na stupních vítězů naložil s lahví šampaňského tak bezvadně, že mu korková zátka vystřelila do levého oka, místo hostesek skončil v náruči lékařů a ze slavného závodu musel odstoupit. Před 42 lety se Xi Xao zabýval flaškou předlouhých 105 minut, inu, pokrok nezastavíš. Biniam Girmay rozdává autogramy • Foto Profimedia.cz

NEJLEPŠÍ KAMERA Český VAR Janusz Kamiňski, dvorní Spielbergův kameraman, snímal bolestí napěchované oscarové válečné filmy Schindlerův seznam a Zachraňte vojína Ryana, ale taková zvěrstva jako v českém fotbale by nesnesl. Na rozdíl od otrlých pomocníků Michala Beneše, postavy z korupčních časů v ivánkovské éře a garanta FAČR pro technologii videa ve fotbale. Pavel Franěk, Ondřej Berka, Tomáš Kocourek nebo Miroslav Zelinka, ti všichni, a nejen oni, dokázali najít v hledáčku kamery i to, co nenatočila. Věděli jste třeba, že výměnou čočky dojde ke změně úhlu záběru? Oni ano a i díky tomu podzimní F:L točili na jeden záběr. Bohužel. Prvky české filmové školy občas probleskly i v Kataru. Sudí Miroslav Zelinka v utkání Pardubic s Českými Budějovicemi • Foto Pavel Mazáč / Sport

NEJLEPŠÍ CELOVEČERNÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM Cristiano Ronaldo Nejdelší film všech dob, švédský experimentální snímek Logistics z roku 2012, spolknul 857 hodin. Experiment portugalské fotbalové modly s výbušným interview o jeho utrpení v Manchesteru United rozčaroval fanoušky na kratší dobu, ale epizody se roztáhly do celého roku. Povedly se zejména ty s názvy Zničení mobilu dítěte, Odjezd ze stadionu během utkání a Lavička v United i repre. Oscarový hit se prý brzy objeví v kinech Saúdské Arábie. Zdrcený Cristiano Ronaldo po prohře s Marokem • Foto Reuters

NEJLEPŠÍ ZVUK Nick Kyrgios Kdopak to mluví IV. Australský tenista postoupil ve Wimbledonu až do finále, a tak mohli televizní diváci poslouchat jeho nonstop brblání po celé dva týdny. V roli chodícího kafemlejnku ušetřil natáčecímu štábu na ruchových mikrofonech, slyšeli ho i pod střechou centrkurtu. Ale nebyl jediný, kdo hlasitě rozprávěl. Při finále s Novakem Djokovičem si Kyrgios stěžoval, že na něj během výměn mluví žena z hlediště. „Je to ta, co vypadá, jako by měla 700 drinků, kámo,“ nahlásil rozhodčímu. Z ochozů vyvedená polská právnička se hájila, že měla drinky pouze dva. Momentka jak vystřižená z Dobří holubi se vracejí. Tenisový nervák Nick Kyrgios je znám tím, že sem tam vybouchne... • Foto Profimedia.cz

NEJLEPŠÍ STŘIH ZVUKU Jiří Procházka Bláznivá pocta filmům z němé éry. Brazilský soupeř Glover Teixeira ve finální singapurské scéně při titulové bitvě UFC nevydal hlásku. Byla to současně reakce na nové trendy - aktivisti se přilepují složitě k obrazům velikánů, šampion „Denisa“ Procházka se zvládl přilepit ke Gloverovi i bez lepidla. A jakmile sevřel soupeřovo hrdlo, mnohým divákům naskočila vzpomínka na série Smrtonosná past a Smrtonosná zbraň. Procházka vs. Teixeira: Historický okamžik - vyhlášení českého šampiona Video se připravuje ...

NEJLEPŠÍ CIZOJAZYČNÝ FILM Brian Priske Skvělý individuální výkon dánského trenéra fotbalistů Sparty, který vykročil a promluvil k sektoru letenských hooligans, aby přestali šílet a ničit zápas, když jejich oblíbený tým válcuje Slovácko. Projev srovnatelný s úrovní Garyho Oldmana alias Winstona Churchilla v Nejtemnější hodině. Problém byl, že trotlové a kreténi hrající si na fanoušky ACS jeho slovům nemohli rozumět (angličtina, nabádání ke slušnosti a rozumu), a proto zahodili popcorny a opustili hlediště. O sošku Oscara však svedli tvrdý boj i Priskeho svěřenci. Dávid Hancko a Dominik Holec záhadnou akcí v sedmé řadě seriálu Vikingové potěšili na konci prázdnin skandinávské publikum. Sparta - Slovácko: Kotel domácích naházel světlice na hřiště, Priske jim šel domluvit Video se připravuje ...

NEJLEPŠÍ VÝPRAVA A DEKORACE Tereza Hrochová Hořká komedie Ztraceni v Mnichově našla pokračování v příběhu maratonkyně na evropském šampionátu. Doběhla sice nejlíp ze tří českých závodnic, ale 23. místo ji rozladilo. Láteřila, že ve výpravě chyběl její osobní trenér a že jí členové realizačního týmu špatně podali pití. První občerstvovací stanicí jenom proběhla, podruhé jí drink upadl, nezvládla popadnout kelímky ze stolu a zakrátko na dvě minuty dokonce zastavila. Vzteky. „Neměla jsem to, co jsem potřebovala a na co jsem zvyklá. Když tam můj trenér není, je to průser.“ No jasně, od cizích chlapů žádné pití nebrat! Maratonkyně Tereza Hrochová se na trati maratónu zastavila, po chvíli se zase rozběhla • Foto Ivana Roháčková

NEJLEPŠÍ MASKY Pavel Francouz Leonardo DiCaprio v Muži se železnou maskou tohle opojení nepoznal. Český brankář klubu Colorado Avalanche ano: s pivním soudkem bernardýna Bernieho na helmě vyhrál Stanley Cup! Zvednout nad hlavu Stanley Cup se nikdy neomrzí, jak říká Francouz • Foto Profimedia

NEJLEPŠÍ VIZUÁLNÍ EFEKTY Shelly Ann Fraserová-Pryceová Tradiční diskotéka ve hřívě legendární jamajské sprinterky při mistrovství světa v Eugene obstojí ve srovnání s držiteli Oscara v této kategorii od E.T. - Mimozemšťana přes Forresta Gumpa po Avatara. Na lesku 36leté ikoně přidává obří sbírka zlatých medailí, ke třem olympijským letos přihodila desátou světovou za triumf na stovce. Shelly Ann Fraserová-Pryceová s jednou z mnoha trofejí • Foto Profimedia.cz

NEJLEPŠÍ PÍSEŇ Česká státní hymna „To je skvělá muzika! Ty jo, co je to za muziku?“ „To je státní hymna, ty vole.“ Kdo by neznal Samotáře. A po letech je ta skvělá muzika zase v módě. V soundtracku nechybí medailové dojáky českých florbalistů, hokejistů a hokejistek, bonusem je nahrávka Hany Masopustové z fotbalového derby „S“. Zářila dřív než manžel. Hana Masopustová před plným Edenem zazpívala státní hymnu Video se připravuje ...

NEJLEPŠÍ HUDBA Jakub Vágner Fanfára ve Vladislavském sále Pražského hradu na počest vyznamenaného rybáře, jemuž prezident Miloš Zeman udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně. Takový scénář by nedal dohromady ani černohumorný Quentin Tarantino. Každopádně skvělá zpráva a úžasná motivace pro myslivce, houbaře, borůvkáře nebo sběrače šišek. Průkopníkem žánru - neoceněným - byl v 70. letech Slavný lovec Pampalini. Jakub Vágner přijal ocenění od prezidenta • Foto Profimedia.cz

NEJLEPŠÍ KRÁTKOMETRÁŽNÍ HRANÝ FILM Pavel Vrba V jeho letošních představeních se promítlo to nejlepší z klasik Kurvahošigutntag a Marečku, podejte mi pero! Zprvu návrat ztraceného syna v Baníku, euforie, jedna velká party ve Slezsku, obrovská očekávání, velmi brzy apatie, vyhazov, aby podepsal jižněji ve Zlíně. Zdatnou konkurencí bylo plzeňské odvolání Václava Baďoučka a Miloše Říhy po dvou kolech hokejové extraligy, ale filmová porota se těsně přiklonila k bývalému trenérovi fotbalové reprezentace. Nový trenér Zlína Pavel Vrba • Foto FC Trinity Zlín

NEJLEPŠÍ KRÁTKÝ DOKUMENTÁRNÍ FILM Hokejová Sparta Hledá se Nemo? Farmář hledá ženu? Ne, Sparta hledá muže. Na střídačku. Rychle a zběsile. 5. listopadu odvolala trenéra Pavla Pateru a při hledání nástupce mnozí očekávali 24hodinovou akci s Jackem Bauerem. Jenže z akčního bijáku se vyklubala kopie cajdáku 50x a stále poprvé s Adamem Sandlerem a Drew Barrymore. Teprve 15. listopadu se ujal funkce Václav Varaďa. Tedy ne, pardon, tandem Miloslav Hořava a Hans Wallson. Střídačka Sparty pod vedením koučů (zleva) Miloslava Hořavy, Hanse Wallsona a Jaroslava Hlinky během utkání Spengler Cupu • Foto profimedia.cz