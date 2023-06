Sport Alive: vstupenky mizí, zájem roste, do Prahy dorazí i host z Itálie

Karlos Vémola a Jiří Welsch na konferenci Sport Alive popsali, jak to chodí v nejslavnějších ligách světa • Pavel Mazáč / Sport

Šéf Národní sportovní agentury, marketingový ředitel Sparty, bývalý extraligový hokejista a nyní úspěšný podcaster, šéf velké sportovní televize anebo komerční ředitel italského klubu Venezia FC. To všechno už jsou ohlášení vystupující na druhém ročníku prestižní konference Sport Alive. Ta se uskuteční ve středu 4. října v pražském O2 Universum. Předprodej vstupenek už začal a rychle mizí z oběhu.

Po loňské úspěšné premiéře se chystá druhý ročník, který by měl být ještě lepší. Takové jsou plány organizátorů konference Sport Alive 2023. Její smysl se oproti loňsku nemění. Tedy jde opět především o to přinášet inspirace a návody na to, jak lépe budovat, prezentovat, měřit a prodávat český a slovenský sport.

Cílem konference, je kromě inspirativního obsahu, také fyzicky spojit český sport, k čemuž slouží nejen akce samotná, ale i populární after-party, která začne bezprostředně po konferenci.

Volný prodej vstupenek byl otevřen ve středu 7. června, kdy skončil předprodej pro loňské účastníky, kteří si mohli prioritně a výhodně zakoupit vstupy na letošní ročník konference. A pořadatelé již od počátku registrují vyšší poptávku než vloni.

„Jsme velmi rádi, že spousta organizací a firem uchopila konferenci tak, jak byla zamýšlena, tzn. jako platformu pro vzdělávání svých lidí a jako možnost propojení sportovních svazů a klubů se světem firem, agentur a celkově sportovního byznysu. I letos registrujeme velký zájem o hromadné objednávky, takže se dá čekat, že ještě dříve než vloni dosáhneme naplnění kapacity konference a nebudeme moci uspokojit celou poptávku. Prostory O2 universum nám poskytují špičkové konferenční zázemí, ale nafukovací bohužel nejsou,“ říká Tomáš Janča, zakladatel projektu Sport Alive.

I v letošním roce pořadatelé počítají se zhruba 35 speakery a programem ve 2 sálech. „Programová nabídka bude podobná jako vloni, takže si účastníci mohou vždy zvolit z paralelního programu. V tento moment můžeme zveřejnit prvních deset vystupujících, další budeme odhalovat postupně, stejně jako témata jejich vystoupení. Oproti loňsku letos o něco navýšíme počet vystupujících ze zahraničí, ale minimálně dvě třetiny vystupujících budou pořád z Česka nebo ze Slovenska,“ dodává Janča.

Program konference bude opět vrcholit vyhlášením cen Sport Alive Awards by Tipsport. V šesti kategoriích budou oceněny nejlepší projekty, iniciativy a kampaně v českém a slovenském sportu. Přihlašování projektů bude letos otevřeno s větším předstihem než vloni, a to již v průběhu června. „Rozhodli jsme se letos prodloužit přihlašovací období, aby si organizace mohly v klidu připravit své přihlášky a nemuseli to řešit na poslední chvíli. Vloni bylo přihlášeno celkem 93 projektů, letos jich čekáme ještě mnohem více,“ říká Janča.

Potvrzení vystupující na konferenci

Gianluca Santaniello - komerční ředitel fotbalového klubu Venezia FC, který prošel významným marketingovým repositioningem

Bettina Baer - bývalá švýcarská fotbalová reprezentantka a hlavní konzultantka americké agentury Two Circles, kde primárně spolupracuje s fotbalovými asociacemi a ženskými kluby

Ondřej Šebek - předseda Národní sportovní agentury

Marek Kindernay - výkonný ředitel O2 TV

Kamil Veselý - marketingový ředitel AC Sparta Praha

Jan Koukal - bývalý elitní squashista a majitel agentury Sportegy, která zastupuje řadu známých českých sportovců

Marek Tesař - majitel agentury RAUL a provozní ředitel České obce sokolské

Jakub Koreis - bývalý hokejista a jeden z tvůrců podcastu Bomby k tyči

Jakub Petřina – šéf Brand Strategy v PPF Group

Zuzana Svobodová – ředitelka sportovního úseku Českého florbalu