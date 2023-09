Miliardy z hadice i hvězdy. Příběh muže, s nímž vydělává i Federer

Jestli vám někdy při práci na zahradě padne zrak na starou hadici, zkuste to promyslet. Švýcarský triatlonista Olivier Bernhard to kdysi udělal a tenhle na první pohled triviální moment odstartoval legendární příběh. Dnes je Bernhard (mimo jiné i spolu s Rogerem Federerem) spolumajitelem firmy s tržní hodnotou 9,25 miliardy dolarů. To vše díky své originální filozofii a taky běžeckým botám, jejichž první prototyp udělal z té staré zahradní hadice.