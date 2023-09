Naděje. Škrty snad nebudou, sport by mohl aspoň trochu dýchat

Vypadá to, že k nejhoršímu nedojde. Sportovní prostředí žilo v posledních týdnech v nervozitě, protože originální plány na financování sportu v příštím roce považovalo za likvidační. Teď zřejmě vláda otočila.

„Nebudu zastírat, že v jednáních s premiérem, s ministrem financí a dalšími členy vlády směřujeme k tomu, aby ta číslovka byla – a je to takový náš vyjednávací cíl – co nejbližší číslovce letošního roku, tedy 6,9 miliardy korun,“ uvedl poslanec a člen koaliční skupiny pro sport Karel Haas pro Českou televizi.

„Tato částka je taková minimální, aby sport mohl normálně dýchat. Protože 5,2 miliardy by byly skutečně vražedné,“ řekl pro Českou televizi člen koaliční skupiny pro sport Jan Lacina.

Sportovní funkcionáři tvrdí, že je sport dlouhodobě podfinancovaný, ve srovnání s některými sousedními státy je státní podpora nižší až několikanásobně. Původní návrh vyvolal mimo jiné protestní petici tří největších sportovních spolků – ČUS, Sdružení sportovních svazů a České obce sokolské.

„Jako největší střešní organizace jsme upozornili na to, že s částkou 5,2 miliardy bychom v příštím roce zkolabovali. Z klubů by odcházeli trenéři dětí, sportovní svazy by musely zastavit různé činnosti, ohrozilo by to rovněž řadu reprezentačních aktivit na mezinárodní úrovni,“ upozornil Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů.

Proti obávanému scénáři bojují společně zástupci svazů a předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek jedná s vládními politiky v čele s premiérem Petrem Fialou a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou.

„Věřím, že ten návrh zvrátíme,“ řekl Šebek. „Myslím, že argumenty, které vznášíme, padají na úrodnou půdu. Vazba na prevenci zdraví, pozitivní ekonomický dopad sportu, jsou vnímány pozitivně. Jsme optimista.“

Vláda definitivně rozhodne zřejmě v příštím týdnu. Pokud příspěvek zůstane na hranici 6,9 miliardy, sport se vyhne nejhoršímu. Stále ale půjde o částku o 14 miliard nižší, než která by mu měla náležet podle schválené koncepce pro podporu sportu z roku 2015.

„Je to pozitivní zpráva pro sportovní prostředí, které je ale stále hluboce a dlouhodobě podfinancované. S částkou 6,9 miliard se nikam neposuneme, ale aspoň se v současné složité době významně nepropadneme,“ řekl Jansta. „Stát už musí pochopit, že pokud chce zlepšit zdraví národa a tím snížit výdaje ve zdravotnictví, musí významně podpořit organizovaný sport a pohybové aktivity. Pro rozvoj sportu a celé infrastruktury by byla potřeba dvojnásobná částka. Stále je potřeba vědět, že v existenčních problémech jsou provozovatelé energeticky náročnějších sportovišť, protože na letošní rok není vypsaný program na provoz a údržbu.“

Vláda se snaží snížit náklady státního rozpočtu, protože Česko patří k nejrychleji se zadlužujícím státům Evropské unie. Podle Šebka by řešením pro budoucnost mohlo být financování sportu místo dotací prostřednictvím příspěvkových organizací.

„Co zažívám já, zažívají všichni správci kapitol, kromě armády, která má jasnou prioritu,“ řekl Šebek. „Já bych byl nejšťastnější ze všech, kdybych mohl dlouhodobě plánovat a nežít s rozpočtem z roku na rok. Zaznamenal jsem diskuze, že by na část sportovních institucí mohl být přenesen způsob příspěvkového financování. Měly by pak garantované prostředky na provoz jako ředitel školy, který má naplněných osm tříd.“