Jak na tlak a stres u sportovců? adidas nechal vytvořit návod, jak ho odbourat

Tlak a stres jsou v dnešní době v podstatě nedílnou součástí běžného života i sportovních výkonů, ať už se jde o sport na té nejvyšší úrovni nebo mezi úplnými amatéry. Do výzkumu vlivu tlaku na výkony se pustila společnost adidas ve spolupráci s firmou neuro11. Jedinečný vhled sportovců, podpořený optimistickým sloganem značky adidas You Got This , má sportovcům pomoci odbourávat tlak a realizovat svůj potenciál.

Vyspělý výzkum umožnil společnosti vyhodnotit, do jaké míry je stres přítomen na jednotlivých úrovních sportu. Hlavním zjištěním této studie byl fakt, že amatéři i profesionálové prožívají v rozhodujících okamžicích srovnatelný tlak, ale vrcholoví sportovci se s ním vyrovnávají až o 40 % lépe. adidas chce pomoci tento rozdíl smazat, a tak firma spojila síly s neurovědci ze společnosti neuro11, kteří měli za úkol zjistit, jak a proč negativní tlak ovlivňuje sport, a vytvořit návod na jeho zvládání pro sportovce na všech úrovních.

„Vědomí toho, jak moc negativní tlak ovlivňuje výkon, podtrhuje význam našeho poslání pomáhat sportovcům z celého světa tento stres překonávat a naplno si užívat radost, kterou sport přináší. Letos nás čeká hvězdný sportovní rok, a tak jsme se rozhodli inspirovat novou generaci sportovců k práci s tlakem. A přinášíme jí jedinečný náhled na tuto problematiku od těch nejlepších. Využili jsme také nejnovější neurovědecká data a výzkum a zveřejnili jsme nástroje a techniky, díky nimž se s tlakem ve sportu může snáze vyrovnat každý. Doufáme, že si díky této kampani sportovci opět uvědomí, co mají na sportu tak rádi. Připomeneme jim to optimistickým sloganem You Got This,“ říká Florian Alt za společnost adidas.

Součástí průlomového výzkumu jsou například brankář fotbalových mistrů světa z Argentiny Emiliano Martínez, vítěz Ryder Cupu 2023 Ludvig Äberg, osminásobná účastnice All-Star Game WNBA Nneka Ogwumiková, fenomenální zjevení golfového světa Rose Zhangová nebo například hvězdná útočnice z fotbalové WSL Stina Blacksteniusová. Ti všichni se studie zúčastnili, aby pomohli milovníkům pohybu po celém světě lépe pochopit tlak a překonávat ho.

„Tlak se sice u každého projevuje jinak a různí lidé ho jinak prožívají, ale v mozku nás všech existuje vědecky podložený bod – stav ideálního výkonu, který se často označuje jako moment naprostého soustředění a plného výkonu. Na základě získaných dat chceme sportovce naučit praktické techniky. Proto jsme, v souladu s cílem společnosti adidas pomoci obyčejným sportovcům využívat vlastní potenciál, připravili praktické rady, které jim pomohou vylepšit výkon, když jim na tom nejvíce záleží,“ uzavírá Niklas Häusler spoluzakladatel firmy neuro11, která se na výzkumu spolu s adidasem podílí.