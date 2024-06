Jansta pokračuje, nikdo nebyl proti: Aspoň 10 miliard pro sport

Miroslav Jansta byl na valné hromadě České unie sportu jednomyslně zvolen předsedou organizace na další čtyři roky a jako jeden z prvních úkolů si dal boj o navýšení rozpočtu Národní sportovní agentury. „Já bych bral, kdyby to bylo deset miliard a víc,“ řekl Jansta. V rozpočtu na rok 2025 je zatím jen 6,9 miliardy korun, což je stejná částka jako letos.

Ve vylepšení rozpočtu Národní sportovní agentury minimálně o tři miliardy oproti současnému návrhu doufá staronový předseda ČUS Miroslav Jansta, jehož zvolilo všech 149 delegátů valné hromady. A má ve své snaze podporu předsedy NSA Ondřeje Šebka.

„NSA se přihlásila nad požadavky oproti dlouhodobému výhledu, kde je částka 6,9 miliard,“ uvedl Šebek. „Jednání probíhají, mám potvrzenu schůzku s panem ministrem financí v první dekádě července, kdy bude téma posunuto argumentací z naší strany. Je to jednání o rozpočtu, nikoli závazný příslib.“

Sport je v Česku dlouhodobě podfinancovaný. Při vyjednávání rozpočtu na letošní rok se mu podařilo zvrátit původní návrh ministerstva financí v hodnotě 5,6 miliard na 6,9 miliard. Stejná suma je v návrhu i pro rok 2025. Sport ale doufá, že to nebude konečná částka.

„Já vůbec nepochybuju o tom, že se předseda Šebek o rozpočet stará. I poradce premiéra Nykodým sportu významně pomáhá. Je to hra. Jde o to, jestli se ta hra povede a dojde k navýšení. Já bych bral, kdyby to bylo deset miliard a víc,“ řekl Jansta.

NSA byla v minulých letech kritizována za nehospodárné jednání nebo za neschopnost spotřebovat přidělené peníze.

„Všechny nespotřebované výdaje z předchozích let se podařilo použít na výplatu dotačních titulů,“ ujišťuje Šebek, který je ve funkci od prosince 2022. „Poslouchali jsme: Proč chcete víc peněz, když nemáte spotřebované peníze z předchozích období. Jsme připraveni smysluplně a rychle využít i větší objem prostředků.“

Podpora se po vzniku NSA sice ve srovnání s minulostí zvedla, stále však nedosahuje úrovně nastavené ve vládní koncepci podpory sportu. Podle ní se měl sport v roce 2025 dostat na procento státního rozpočtu, což by znamenalo víc než 20 miliard.

Jansta byl zvolen všemi členy pléna České unie sportu ve veřejné volbě. Na startu svého čtvrtého funkčního období neměl soupeře.

„Vzhledem k tomu, že jsem v demokratickém Česku, tak bych přivítal protikandidáta. Možná to dáme příště tajně, určitě někoho štvu,“ usmíval se Jansta. „Ale hluboce si toho vážím. Myslím, že je to i ocenění toho, co jsme dokázali. Mršinu, zdechlinu, kterou jsme v roce 2012 převzali, jsme změnili v respektovaný spolek. Sport je základ zdravého životního stylu a byl bych rád, kdyby se konečně podařilo prorazit krunýř nezájmu ze strany státu a řady obcí.“

Líné děti

Nedostatečné prostředky ve sportu se projevují mimo jiné ve zhoršení fyzické kondice u dětí a úbytku trenérů. V aktuálním průzkumu ČUS uvedlo 67 procent klubů či tělovýchovných jednot, že v posledních letech pozorují zhoršení ve fyzické kondici dětí a mládeže. Je to jen o šest procent méně než při podobném průzkumu z roku 2021.

„Opravdu nás tíží lenost dětí, neochota spolupracovat a neschopnost provádět předváděné cviky,“ uvedl zástupce klubu z Plzně, který nechtěl být jmenován.

Výsledky průzkumu odpovídají loňskému zjištění České školní inspekce, že kondice dětí je horší než v devadesátých letech.

„Situace se opravdu nijak nezlepšuje. Jaký další důkaz chce stát k tomu, aby se konečně intenzivněji věnoval hluboké krizi spočívající v poklesu fyzické zdatnosti školní mládeže?“ uvedl Jansta.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si slibuje zlepšení od nového programu podporu pohybu dětí ve školách a školských zařízeních, který se stal v březnu součástí státní politiky školního a vysokoškolského sportu pro období 2024 – 2028.

Z průzkumu taky vyplynulo, že klubům a jednotám schází prostředky na činnost, údržbu a provoz svých zařízení a na platy kvalifikovaných trenérů, kteří jsou stále víc potřeba kvůli úbytku dobrovolníků.

Klíčový pro budoucnost hnutí bude připravovaný Zákon o sportu. ČUS oceňuje vznik NSA, ale dál doufá, že se jednou změní v regulérní ministerstvo se samostatnou rozpočtovou kapitolou. Jansta by si jako ministra sportu představoval Šebka.

„Jde do témat, která se neřešila. Bohužel mu chybí ty prostředky,“ řekl Jansta.