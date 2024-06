Jansta: Úředníci jezdili s ČOV, pak jim dávali miliony. Ale soudili nás

Miroslav Jansta slaví víc než Miroslav Pelta. On, jeho sekretář Jan Boháč i celá Česká unie sportu, jíž předsedá, totiž byli pravomocně zproštěni viny v kauze možné manipulace se sportovními dotacemi. „Je to velká úleva,“ říká. A jak to u něj bývá, pálí do olympioniků. „Byli jsme souzeni za to, že jsme upozornili na manipulaci úřednice, která na pozvání předsedy ČOV jezdila na lukrativní olympijské zájezdy. Ti, co to způsobili, souzeni nebyli,“ tvrdí.