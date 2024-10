Top show, nebo peníze? Nejen fotbal platí za počet zápasů. Problémem je...

Ve 21. minutě fotbalového šlágru Premier League s Arsenalem se skácel po lehkém doteku v souboji na zem, chytil se za pravé koleno a už nevstal. Po vyšetření se Rodri, klenot Manchesteru City a letošní mistr Evropy se Španělskem, dozvěděl, že pro něj sezona skončila už na začátku.

„Přetržený přední zkřížený vaz,“ oznámili doktoři krutou diagnózu.

Pep Guardiola ho přitom poprvé v ročníku nejvyšší anglické soutěže postavil až ve 4. kole. Předtím dopřál nejlepšímu defenzivnímu záložníkovi světa téměř dva měsíce na regeneraci těla i hlavy. V minulé sezoně totiž naskočil do 58 zápasů o body a na hřišti pobyl 5028 minut. Těch posledních pětačtyřicet strávil 14. července na stadionu v Berlíně v rámci první půle finále EURO. Poté kvůli svalovému zranění střídal.

Proto od Guardioly slyšel: „Vrať se zpátky do přípravy, až budeš opět cítit chuť do fotbalu. Dřív tě tu nechci vidět.“ Manažer Cityzens to řekl nejen jemu, ale všem svěřencům, kteří se bili o prázdninách za své země na kontinentálních šampionátech – EURO a Copa América.

Rodri si dopřál nejdelší dovolenou z kádru anglického mistra. Přesto přišla brzy po návratu do Manchesteru pohroma. Rodri tak stihl v sezoně 2024/25 odehrát 66 ligových minut a 1 celý duel v Lize mistrů s Interem Milán. Víc už nepřidá.

Aby těch paradoxů nebylo málo, připomeňme si vystoupení španělského záložníka na tiskové konferenci před střetem s italským šampionem. Na ní čelil dotazu, jak se dívá na nový formát Champions League s rozšířeným počtem účastníků z 32 na 36 a se dvěma zápasy navíc v základní části pro každý tým v kontextu s množícími se stížnostmi hráčů na vzrůstající zápasový cvrkot. Nehrozí stávka fotbalistů?

„Myslím, že máme ke stávce blízko,“ odvětil Rodri. „Když se zeptáte kteréhokoli hráče, řekne vám to samé, není to názor Rodriho nebo čehokoli jiného. Je to obecný názor hráčů. A pokud to takhle půjde dál, nastane okamžik, kdy nebudeme mít jinou možnost. Je to něco, co nás trápí, protože my jsme ti, kteří tím trpí.“

A sotva se nadechl, už pokračoval: „Letos můžeme dosáhnout hranice 70, možná 80 zápasů za sezonu, záleží na tom, jak daleko se v soutěžích dostaneme. Ale je to příliš mnoho. Musíme se starat sami o sebe, protože my jsme hlavní postavy