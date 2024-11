Ocenění pro Emmons. Přišla její velká rodina, dnes dělá nejen učitelku

2010. Přílet rodiny Emmonsů do Česka. Matthew Emmons, Kateřina Emmons a jejich dcera Julie. • Archiv deníku Sport

2012. Kateřina Emmons na olympiádě v Londýně, byla to její poslední účast pod pěti kruhy. • Archiv deníku Sport

„Ta cena má úplně jiný význam, není to za medaile. Ty jsou sice podstatné, ale tohle je cena, která se uděluje za přístup ke sportu a za hodnoty, které člověk má vyznávat. A to je úplně nejvíc. Jsem moc ráda, že můžu tu cenu držet, natož si ji pak ještě odvézt domů. Budu se snažit, abych si ji zasloužila až do konce života,“ řekla Emmons.

„Když vidím tvoje děcka, jak tady pobíhají a dodávají celému setkání dynamiku, tak myslím, že letos je ta cena opravdu ve správných rukách a že by Věrka měla velkou radost,“ uvedl předseda ČOV Jiří Kejval, jenž ocenění předal.

Momentálně se Emmons kromě péče o velkou rodinu, s níž se usadila na Rokycansku, věnuje fyzioterapii, kterou vystudovala. Také učí angličtinu na základní škole, ke které si přibrala ještě tělocvik.

Dcera dvojnásobného mistra světa v malorážce Petra Kůrky už v 17 letech vyrovnala národní rekord a v roce 2002 se v Lahti stala první českou mistryní světa, ačkoli věkem patřila ještě mezi juniorky. Na stupních vítězů pod pěti kruhy poprvé stanula v Aténách 2004, kde pod dívčím jménem Kůrková získala bronz ve vzduchové pušce.

O čtyři roky později v Pekingu přidala ke zlatu z oblíbené vzduchovky stříbro ze sportovní malorážky. Na OH 2012 v Londýně, kam odjela už jako matka dcery Julie, skončila čtvrtá. K závodění se vrátila i po druhé mateřské pauze, během třetího těhotenství ukončila pětinásobná vítězka domácí ankety Střelec roku v létě 2015 kariéru.

Cena Věry Čáslavské se uděluje od roku 2014. Postupně ji získaly Štěpánka Hilgertová, Naďa Knorre, Věra Růžičková, Barbora Špotáková, Šárka Strachová, Petra Kvitová, Květa Pecková, Šárka Kašpárková, Hana Dvorská a naposledy Martina Sáblíková.