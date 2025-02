Janstův plán v ohrožení?! Ministerstvo pro sport od Babiše a 15 miliard

Teoreticky by ani zadržení, ani případný pád Miroslava Jansty neměly na vznik ministerstva mít vliv. Buď to je, nebo není dobrý nápad. Jenže v realitě na celý plán dopadne stín, kterého by se mohli politici leknout.

Jaký je aktuální vývoj ve věci nového ministerstva?

Jansta je funkcionář, který má s náskokem nejvyšší napojení do politické sféry. Z tohoto pohledu se jedná o nejvlivnější figuru českého sportu. Už v prosinci 1989 usedl v rámci kooptace do tehdejšího Federálního shromáždění, aktivně zažil dobu největší slávy ČSSD, jejímž je stále členem, a kontakty napříč celým spektrem si udržel až doposud.

Toho využil a podrobně jednal s oběma lídry dvou nejsilnějších uskupení. Tedy s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem i s lídrem koalice SPOLU Petrem Fialou. Téma bylo jasné: vznik ministerstva sportu a s ním spojené výrazné navýšení státních prostředků do sportu.

S Babišem, pravděpodobným vítězem podzimních voleb do Poslanecké sněmovny, došlo v podstatě k dohodě, že ministerstvo vznikne. Navrch s tím, že minimální garantovaná částka by byla 15 miliard korun ročně, přičemž Janstovým cílem bylo vytáhnout příspěvek na úroveň 20 miliard.

Kdo by mohl být ministrem sportu

V ANO se už mluví také o možných kandidátech na post ministra. Může jím být dlouholetý poslanec Jan Richter, který v posledních čtyřech letech zastával pozici místopředsedy fotbalové asociace a ve sněmovně se opakovaně zasazoval o navýšení peněz do sportu. Mluví se také o Patriku Nacherovi, dalším dlouholetém poslanci ANO – jeho jména padalo už v roce 2021 jako možná varianta na pozici ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

S Fialou jednání tak daleko nedošla, ale měla být z pohledu ČUS údajně na dobré cestě. Potíž u SPOLU má být v tom, že Starostové, tedy součást koalice, by sport rádi viděli zpátky pod ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Pokud by ke zřízení ministerstva sportu došlo i pod vládou SPOLU, zájem o pozici ministra prý má TOP 09. Tato strana by mohla do čela resortu navrhnout Petra Kubíčka, někdejšího předseda Výboru pro sport a volný čas na pražském magistrátu.

Jenže tohle všechno se může ze stolu přesunout do koše ve chvíli, kdy Miroslav Jansta ztratí jednak svou pozici, jednak reputaci.