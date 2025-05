Nový papež fandí tenisu, který i hraje. Proč má přinést štěstí New Yorku Knicks?

Když ve čtvrtek večer zvolilo konkláve ve Vatikánu nového papeže a z komína Sixtinské kaple začal stoupat bílý kouř, zpráva se rychle rozletěla do světa. I na římských tenisových kurtech Foro Italico, kde právě probíhá velký turnaj mužů i žen, se na chvíli zastavil provoz. Obří obrazovka na Campo Centrale během utkání domácího Itala Fabia Fogniniho s Britem Jacobem Fearnleym zvěstovala novinu a fanoušci propukli v jásot.

Robert Prevost, první papež narozený v USA, jenž přijal jméno Lev XIV., patří mezi ně. Devětašedesátiletý rodák z Chicaga působil desítky let v Peru, kde si právě tenis oblíbil. „Považuji se za velkého tenisového fanouška. A také za velmi průměrného amatérského hráče,“ prozradil při rozhovoru v roce 2023 poté, co přesídlil z Jižní Ameriky do Vatikánu.

A povzdechl si, že kvůli nové funkci už nemá tolik času chodit tenis hrát. „Už se moc těším, až se dostanu na kurty,“ líčil. Coby nová hlava církve však bude ještě vytíženější, byť se tradují i historky, jak například nadšený lyžař papež Jan Pavel II. potají vyrážel z Vatikánu na italské sjezdovky.

Studoval na stejné škole jako hvězdy NBA

Lev XIV. studoval matematiku na univerzitě Villanova v Pensylvánii, která má velmi úspěšný basketbalový program. Vzešly z něj i současné hvězdy NBA Jalen Brunson, Josh Hart a Mikael Bridges, kteří v dresu Wildcats vyhráli titul v univerzitní NCAA.

A všichni tři nyní nastupují v základní pětce newyorských Knicks, kteří ve 2. kole play off překvapivě vedou nad obhájci titulu z Bostonu 2:0 na zápasy. A nadšení fanoušci Knicks po volbě nového papeže vtipkují, že letos newyorskému klubu nemůže titul uniknout.

„Papežovou alma mater je Villanova University, takže Knickerbockers vyhrají titul. Je to boží vůle,“ psal na sociální sítě známý režisér Spike Lee, velký příznivec newyorského klubu.