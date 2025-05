Jokič sjel spoluhráče a pak řádil proti nejlepšímu týmu základní části. Zapsal se do historie

Všichni to klišé znáte, hrát se má do posledních sekund. Denver v úvodním zápase čtvrtfinálové série play off prohrával už v pokročilé fázi čtvrté čtvrtiny až o třináct bodů. Navíc se hrálo v Paycom Centeru v Oklahomě. Na Denver by si tou dobou vsadil jen šílenec. Vždyť City Thunder prožili fenomenální základní část a v play off zatím jasně přejeli Memphis.

Jenže Nuggets mají svého Jokiče. Byť nemá rychlost či míčovou ekvilibristiku mnoha jiných hvězd, jeho účelnost a užitečnost pro tým z něj dělají ikonu. Pro mnohé je třicetiletý rodák z města Sombor na severozápadě Srbska nejlepším basketbalistou současnosti.

Rozhodně teď zase jednou zatnul tipec těm, kteří si to nemyslí. Jokič skoro neslezl z palubovky, odehrál přes 42 minut a nastřádal čísla, která v historii play off NBA bývají k vidění jen absolutně výjimečně.

Jokič se totiž stal teprve pátým hráčem, který dokázal v jednom utkání play off získat přes 40 bodů, 20 doskoků a 5 asistencí. Ze současných hvězd se tímto primátem může chlubit i Giannis Antetokounmpo. Jenže ten už s Milwaukee vypadl. Dalšími v této hvězdné společnosti jsou Wilt Chamberlain, Shaquille O'Neal a George McGinnis. Jokič se v úterní noci zastavil na 42 bodech, 22 doskocích a 6 asistencích.

Nezřídka se stává, že Jokič je schopen zaznamenat i triple double, když má deset a více bodů, doskoků i asistencí na zápas. Přitom už double double je exkluzivní počin a tohle může budit fanoušky Oklahomy ze zlého snu.

Pomohlo odvolání trenéra?

Letošní play off může mít pro Denver zásadní dopad. Začátkem dubna byl totiž po deseti letech u kormidla odvolán kouč Michael Malone, což někteří považovali kulantně řečeno za nerozumný tah. Zvláště ve chvíli, kdy se blížilo play off.

Nyní Nuggets zvládli extrémně náročnou sérii s Clippers a navlékli taky první vítězný korálek proti velkému favoritovi. Těžko říct, zda by to dokázali pod Malonem, který měl spory s vedením klubu, což vedlo k toxickému prostředí v celé organizaci. Trenérovi nepomohly ani vavříny z minulosti, když Denver před dvěma lety dovedl k titulu. Klubové vedení mu stejně zamávalo.

„Myslím, že majitel chtěl změnit energii v týmu. Pravděpodobně se mu to povedlo, když se koukneme na výsledky,“ řekl Jokič diplomaticky.

Srbský obr přitom zdaleka není jen hvězdou na palubovce. Proti Oklahomě si několikrát vzal slovo i při oddechovém čase, aby někdy i od plic řekl svým spoluhráčům, jak se věci mají. Tým přitom jako hlavní kouč převzal David Adelman, který posledních osm let dělal Malonemu asistenta. Je ale považován za provizorní řešení.

Bruh I’m NEVER going to stop laughing at this sh*t



The Nuggets fired Michael Malone and now Nikola Jokic gotta coach the team too LMAOO



Bro literally has to do EVERYTHING HIMSELF 😭



pic.twitter.com/HaLbpj7E2c — Hater Report (@HaterReport_) May 6, 2025

„Je to play off, ve kterém máte omezené množství šancí uspět. Co bude dál, uvidíme. My svou dnešní šanci využili. Žijte přítomností,“ řekl Adelman po zápase novinářům.

Jokičův galakoncert by pochopitelně bez týmové podpory nebyl možný. Druhou hvězdou vítězů byl Aaron Gordon, který si za 22 bodů a 14 doskoků také připsal double double, ale logicky zůstal ve stínu Srba.

Celkově se Nuggets snažili otupit sílu soupeře skrze Shaie Gilgeouse-Alexandra. Hvězdný Kanaďan sice taky nastřádal double double jako třetí hráč v utkání za 31 bodů a 10 doskoků, ale nakonec to stačilo Jokičovi a jeho kolegům na těsnou výhru 121:119. Další řežba této série je na programu už v noci ze 7. na 8. května a úvodní výsledek i výkon Jokiče dodaly celému duelu ještě větší říz.