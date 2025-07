Sport Alive Awards 2025. Hledá se to nejlepší z českého sportovního marketingu

Letošní ročník prestižních oborových cen Sport Alive Awards by Tipsport už počtvrté ocení nejzajímavější projekty v oblasti sportovního marketingu. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 9. října 2025 v pražském O2 universum jako součást konference Sport Alive.

Navzdory menšímu počtu velkých sportovních událostí v uplynulém roce organizátoři očekávají silnou účast. „Kvalita projektů v českém sportu každým rokem roste. Kluby a organizace mezi sebou soupeří nejen na hřišti, ale i v marketingu. Výsledkem je stále pestřejší a profesionálnější prostředí, které se promítá do přihlášených projektů,“ říká zakladatel cen Tomáš Janča.

Ceny se letos budou udělovat v celkem sedmi kategoriích:

Nejlepší partnerská aktivace

Nejlepší sportovní obsah

Nejlepší sportovní inovace

Nejlepší fanouškovský zážitek

Nejlepší sportovní projekt s nízkým rozpočtem (zvlášť pro malé a velké organizace)

Nejlepší sportovní projekt města či kraje

O vítězích rozhodne odborná porota složená z profesionálů z oblasti sportovního byznysu, včetně zástupců klubů, federací, médií i agentur. Novými členy poroty jsou letos Martin Říha (SK Slavia Praha) a Petr Nitsche (BPA sport marketing). Kompletní seznam porotců je zveřejněn na webu soutěže.

Do soutěže se mohou hlásit projekty realizované v období od 1. července 2024 do 30. června 2025. Přihlášky je možné podávat do 17. září 2025 na webu awards.sportalive.cz, kde jsou k dispozici i všechny potřebné informace.

Titulárním partnerem cen je od počátku společnost Tipsport. „Vnímali jsme, že na českém trhu podobná platforma dlouho chyběla. O to víc nás těší, že Sport Alive Awards se nejen udržely, ale dále rostou. Jsme hrdí, že u toho můžeme být jako hlavní partner,“ říká Martin Ptáčník, Head of Sponsorship and Events v Tipsportu.