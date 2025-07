Do pohybu se Sazkou: nová sportovní výzva motivuje lidi po úrazu a rozdá 105 tisíc

Společnost Sazka a Český paralympijský výbor (ČPV) spouštějí novou sportovní výzvu s názvem Do pohybu se Sazkou, která má za cíl rozhýbat co nejvíce lidí po úrazu a podpořit je v návratu k aktivnímu životnímu stylu. Akce navazuje na úspěšný motivační program ParaRestart a proběhne od 1. do 31. srpna 2025.