Jágr s Barošem pobláznili i Ostravu. Bude vyprodáno! Legendy se těší a chválí fanoušky
Jaromír Jágr táhne. Dokáže vyprodávat nejenom hokejové arény, ale i sály, kde vystupuje jako host. Už v sobotu 8. listopadu se představí v Ostravě v multifunkční aule GONG, kde v rámci Noci s legendou bude diváky bavit spolu s místní ikonou – Milanem Barošem. „Aktuálně máme posledních 60 vstupenek a já si myslím, že do soboty to už nevydrží. Bude vyprodáno. Ostrava nás nezklamala,“ potvrdil velký zájem promotér večera Petr Větrovský z agentury VDN Promo. Večer plný příběhů i zábavy začne v 19 hodin.
Je to poprvé, co se Noc s legendou uskuteční v Ostravě. Jágr s Barošem už se potkali před necelým rokem v Praze. Lidé v zaplněném O2 universu se náramně bavili. Tentokrát si role prohodí, nejslavnější český sportovec bude hostem místní fotbalové ikony.
„Myslel jsem, že v nejbližší době už žádnou Noc s legendou neudělám, nebo minimálně ne do konce kariéry. Ale z respektu k Barymu jsem se rozhodl, že bychom mohli udělat ještě jednu v Ostravě. On si to zaslouží a navíc má skvělý příběh,“ vysvětlil Jágr, jenž v 53 letech stále aktivně hraje.
Jeho krok evidentně ostravské publikum ocenilo, protože je téměř vyprodáno. „Bary si to určitě zaslouží. Věřím, že bude plno a lidé si to užijí. A hlavně – když jsme měli Noc s legendou v Praze, Bary mě překvapil, jak dobře mluvil. Dokázal situace výborně popsat a věřím, že to může být inspirace pro rodiče i děti. Má správný přístup k fotbalu a může poradit, jak se stát výborným sportovcem,“ láká hokejový veterán zájemce o poslední volné vstupenky.
Musejí si každopádně pospíšit. Jinak o Noc s legendou přijdou.
Baroš je místním patriotem. „Ostravu mám rád a miluju to tam. Žijí tam přímí a upřímní lidé, moc se těším. Věřím, že bude skvělá atmosféra – tak jako vždycky. Naše publikum nikdy nezklame,“ chválí ostravské sportovní nadšence.
V Baníku prožil spoustu krásných sezon, v těžkých časech za klub svého srdce hrál dokonce zadarmo. I proto je pro celý region modlou.
Teď bude v rodném kraji vyprávět svůj ojedinělý příběh. Vyrostl v jednoho z nejlepších fotbalistů své doby, s Liverpoolem dokonce vyhrál Ligu mistrů. „Milan byl taky fotbalista, který dokázal skloubit sport se zábavou. A to je mi blízké. Myslím si, že by si člověk měl užívat života a je fajn to kombinovat. Spojení sportu a zábavy je skvělá věc,“ říká o něm Jágr, druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL.
Noc s legendou pořádá agentura VDN Promo, která podobné večery uspořádala na počest řady dalších sportovních velikánů – Mike Tyson, Tyson Fury, Jean – Claude Van Damme nebo Mika Häkkinen.
Teď Ostravu rozzáří příběhy velkých osobností českého sportu. Fotbalu a hokeje, dvou největších sportovních odvětví.
V Ostravě proběhne další akce Noc s legendou • Foto pro Sport: VDN Promo