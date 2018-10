Nezáleží na tom, jestli jeden hraje o titul a druhý o sestup. Derby nezná favorita! V neděli nás na Letné čeká už 290. bitva pražských S. Zápas, do kterého jde Slavia s největším náskokem za 77 let sledujte živě TV Tipsport.

Rozjetý lídr vs. domácí peklo

Je to tak! Díky pondělní výhře na Dukle má Slavia desetibodový náskok na svého nedělního soupeře a po dlouhých 77 letech jsme tak poprvé v situaci, kdy jdou sešívaní do derby v takhle dominantním postavení. Cítí to i tipéři. 70 % jich míří na výhru hostů v kurzu 2,8:1.

Trápení letenských v posledních zápasech, když nechali body ve Zlíně i v Olomouci vs. skvěle šlapající Slavia, která drtila Zenit, tři body dovezla z Kodaně a zničila i druhou Viktorii. To vedlo i borce s přezdívkou TheLionKing k tomu, že v analýze přepokládá, že Slavia skóruje na Letné aspoň dvakrát.

