VIDEO: Kalendář plný sparťanek pomůže dobré věci. Kde ho sehnat? | iSport.cz

Kalendář vznikal bez nároku na honorář a mimo Sparty se na jeho výrobě finančně podílel i jeden z partnerů klubu, společnost Elektrizace železnic. Celý výtěžek z prodeje bude věnován neziskovému spolku Nové háro, který vytváří paruky pro onkologicky nemocné pacienty.

Spolek založila ve svých 14 letech Markéta Zagrapanová, která si těžkou nemocí sama prošla. Během léčby s ostatními dívkami zažila, jaké to je nemít vlasy a vyčnívat, proto se rozhodla jim pomáhat. Bohužel nemoci pak podlehla a spolek dál vede její maminka Lucie Staňková.

Koupí kalendáře tak můžete všichni přispět na dobrou věc. „Bylo pro mě obrovskou ctí, že mě oslovila Sparta, protože je to obrovský fotbalový klub s tradicí a všichni ho znají. Navíc mě potěšilo, že šlo o ženy, což je, myslím, velmi tematické, díky jejich krásným vlasům,” říká ke spolupráci paní Staňková.

Sparťanky se rozhodly Nové háro podpořit nafocením kalendáře, jehož celý výtěžek poputuje na výrobu paruk pro onkologicky nemocné pacienty. Na posledním domácím zápase mužského A týmu byl kalendář pokřtěn. Kmotry se stali Ing. Martin Janovský z Elektrizace železnic, Lucie Staňková z Nového hára, Aneta Pochmanová a Bořek Dočkal.

Kalendář si mohou zájemci zakoupit ve sparťanském eshopu nebo ve fanshopu v Generali Areně. Zároveň si ho budou moci nechat podepsat hráčkami A-týmu Sparty, a to v úterý 17. prosince od 18 do 19 hodin ve VIP restauraci v hlavní tribuně stadionu. Vstup do areálu stadionu je vchodem č. 5 z ulice U Sparty.

Fotbalová Sparta představila nový kalendář pro příští rok. Je plný sparťanek!