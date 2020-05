Vyhnout se rozchodu? V dalším díle seriálu Život je hra se bruslí na hodně tenkém ledě | iSport.cz

Štěpán dostal od Evy tu nejhorší možnou SMS: Myslím, že to mezi námi neklape. A dnes za ním Eva míří do práce – do holešovického baru, v kterém začal pracovat.

Eva přechází do útoku

Eva má pocit, že tenhle vztah je dost komplikovaná hra a ráda by si o tom se Štěpánem promluvila. Štěpán cítí, že jde do tuhého. Nejprve se sice snaží takovému rozhovoru uniknout, nakonec však hru překvapivě obrací a je to on, kdo Evu nepříjemně zaskočí. Je to jen jeho promyšlená taktika? A jaký k tomu má vlastně důvod?

Autoři seriálu se inspirovali v Norsku, kde vznikla původní předloha sitcomu. Místo sportovního utkání sledujeme společně s komentátory Michalem Suchánkem a Petrem Markem životní zápas mladíka Štěpána.

Všechny díly jsou dostupné na Mall.TV.