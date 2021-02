Začal 109. ročník Australian Open. Jaká ho provázejí omezení?

Třicet tisíc. Tolik diváků je denně vpuštěno do areálu sportovního centra Melbourne Park na letošní ročník Australian Open. To je zhruba polovina obvyklé návštěvnosti této sportovní události, a přesto se předpokládá, že bude tento grandslam nejnavštěvovanější sportovní akcí od loňského vypuknutí pandemie onemocnění COVID-19. Jaká další omezení Austrálie nastavila a mění se něco pro české diváky?

Australian Open 2021

Australian Open, jeden ze čtyř tenisových turnajů nejvyšší kategorie, se obvykle koná v druhé polovině ledna. Letos je tak 109. ročník úvodního grandslamu sezony unikátní už jen posunutým datem konání, a to od 8. do 21. února. Důvody jsou zjevné a celou situaci má na svědomí již zmiňovaná pandemie koronaviru. Té se tak museli přizpůsobit i hráči a diváci, jejichž počet byl omezen na polovinu a při turnajích, které se odehrají pod zavřenou střechu, budou diváci povinni nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest. V posledních pěti dnech grandslamu pak bude denní počet diváků vpuštěných do areálu omezen na dvacet pět tisíc.

Co se samotných hráčů týče, ti všichni museli včetně členů svých týmů absolvovat dvoutýdenní karanténu, která je nyní v Austrálii povinná pro všechny cestující do země. Většina hráčů však mohla opustit hotelový pokoj až na pět hodin denně a trénovat. To se ale netýkalo 72 tenistů, u jejichž spolucestujících v letadle byl prokázán pozitivní test na koronavirus, a ti tak museli do přísné izolace. Mezi nimi bylo i několik Čechů, ne však Karolína Plíšková a Petra Kvitová.

Hlavní favoritkou ženské části je Japonka Naomi Osaka, jejíž kurz na celkové vítězství byl před začátkem turnaje stanoven na 6:1. Špatně si ale nevede ani Aryna Sabalenko nebo Ashleigh Barty. V mužském tenise může podle bookmakerů na titul pomýšlet například ruský tenista Daniil Medveděv. Jedničkou ovšem zůstává osminásobný vítěz Australian Open Novak Djokovič, který má velkou šanci obhájit titul z loňska a získat tak hattrick.

Kdo si vsadí na Djokoviče?

Na Djokoviče pak vsází i nejstarší česká sázková kancelář Fortuna. Fortuna tenisovým a sázkařským nadšencům již tradičně nabízí i unikátní sázky u zápasů Night Session, a to například počet es, počet dvojchyb, procentuální úspěšnost prvního podání nebo diskvalifikace. Jednotlivé zápasy navíc mohou sázkaři Fortuny sledovat na Fortuna TV, ke které mají přístup po úspěšné registraci. Vysílací práva pro Australian Open pak mají sportovní kanály Eurosport 1 a Eurosport 2, které ovšem nepatří do standardní nabídky televizních stanic, a tak není od věci zápasy sledovat live třeba právě na Fortuna TV a při té příležitosti si můžete i vsadit. Co myslíte, budete věřit bookmakerům nebo zariskujete?

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Zákaz účast osob mladších 18 let na hazardní hře.