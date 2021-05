Přidejte se k Run For The Oceans a pomozte prostřednictvím běhu skoncovat naší planetě s plastovým odpadem

Běhejte s naší redakcí pro oceány. Už počtvrté v řadě se spojí běžci z celého světa, aby společně vyběhli na pomoc oceánům díky akci Run For The Oceans. A my budeme u toho. adidas společně s organizací Parley následně odstraní plastový odpad z pláží podle toho, kolik kilometrů se společně podaří uběhnout. Virtuální sčítání kilometrů startuje 28. května a potrvá do 8. června.

Jak se do běhu zapojit?

Stačí si nainstalovat bezplatnou aplikaci adidas Running, zaregistrovat se, připojit se k výzvě Run For The Oceans a spolu s dalšími statisíci běžci zaznamenávat všechny vaše uběhnuté kilometry. Nezapomeňte, každý kilometr se počítá! Více informací najdete na stránce adidas.cz/runfortheoceans, kde se také můžete zaregistrovat.

Foto adidas ČR

Běhejte s redakcí ve skupině Jsme rychlí jako Blesk

Pokud jste i čtenáři Blesku, zapojte se do speciální výzvy Run For The Oceans. V aplikaci adidas Running jednoduše klikněte na „SKUPINY“, vyhledejte „Jsme rychlí jako Blesk“ a připojte se k redakci Blesku. Od té chvíle se i vaše kilometry budou počítat do naší skupiny, naším cílem bude co nejvíce kilometrů.

Foto adidas ČR

Tři čtvrtiny Čechů z generace Z a millennials v Česku považují znečištění oceánu za jeden z největších problémů životního prostředí. To vyšlo z výsledků průzkumu agentury STEM/MARK zaměřeného na ekologické smýšlení a chování Čechů těchto dvou generací, který si nechala vypracovat společnost adidas. Navíc podle Světového ekonomického fóra hrozí, že v roce 2050 bude v oceánu stejně plastu jako ryb. Proto poběžte s námi na pomoc oceánům.

Akcí, které se týkají zlepšení životního prostředí, se v Česku alespoň jednou zúčastnila polovina lidí ze zmíněných generací, jedna čtvrtina dokonce vícekrát. Nejčastěji se do nich zapojují mladí lidé – koneckonců dělají to pro svoji vlastní budoucnost.

Foto adidas ČR

Na 8. června připadá Světový den oceánů, proto značka adidas přišla s nápadem využít při této příležitosti sílu sportu a vyzývá všechny milovníky běhu, aby společnými silami přispěli ke změně a pomohli naší planetě. Od 28. května do 8. června proběhne již počtvrté běh Run For The Oceans, který má pomoci zastavit znečišťování oceánů plastovým odpadem. Od roku 2015 společnost adidas vyrobila více než 30 milionů párů bot z příze Parley Ocean Plastic, která je vyrobená z recyklovaného plastového odpadu zachyceného na plážích a v pobřežních lokalitách. Nejen pro značku je to zásadní cesta k udržitelnější budoucnosti. Více než polovina oslovených respondentů v průzkumu vidí v recyklovaných materiálech potenciál. Přibližně dvě pětiny lidí ve věku 15 až 35 let mají doma nějaké oblečení z recyklovaného materiálu (mezi obyvateli Prahy jsou to dokonce tři pětiny dotázaných).

Také proto chce motivovat běžce po celém světě, aby se i oni přidali a přispěli ke změně: za každý kilometr zaznamenaný prostřednictvím aplikace adidas Running v období od 28. května do 8. června adidas spolu s organizací Parley odstraní z pláží, pobřeží a vzdálených ostrovů odpad v ekvivalentu hmotnosti 10 plastových lahví, a to až do celkového objemu 227 000 kg. Zapojit se může každý a každý kilometr se počítá.