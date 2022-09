Spolupráce HC Sparty Praha a jejího hlavního partnera pokračuje i v nové sezóně

Spojení HC Sparta Praha s průmyslově-technologickým holdingem Czechoslovak Group (CSG) pokračuje i v extraligové sezoně 2022/2023. Kromě CSG se budou na domácích zápasech úřadujícího vicemistra prezentovat značky Tatra Trucks, DAKO-CZ a Prim. CSG bude znovu též partnerem utkání Sparta vzdává hold, utkání, při nichž klub oceňuje činnost složek Integrovaného záchranného systému. Holding se také díky spolupráci s Ústavem hematologie a krevní transfúze aktivně zapojí též do akce Sparťanská krev.

Foto HC Sparta Praha

Loga Czechoslovak Group, automobilky Tatra Trucks, DAKO-CZ či hodinek Prim fanoušci uvidí na ledě, na mantinelech i kostce nad ledem při všech domácích zápasech hokejové Sparty. Z pozice hlavního partnera CSG významně přispívá k fungování osminásobného mistra republiky. V příštím roce tento tradiční klub oslaví 120 let od svého založení. Rád by toto jubileum oslavil ziskem titulu, na který čeká už patnáct let.

Foto CZECHOSLOVAK GROUP a.s.

Ve Spartě působila řada legend českého a československého hokeje. Z plejády výrazných jmen připomeňme například trojnásobného vítěze Stanley Cupu a mistra světa z roku 1985 Jiřího Hrdinu, pětinásobného mistra světa Davida Výborného. Dále třeba brankáře úspěšné reprezentace ze 70. let Jiřího Holečka či Vladimíra Zábrodského, mistra světa z roku 1947 a 1949 a mimochodem též vynikajícího tenistu, který třikrát reprezentoval Československo v Davis Cupu.

Foto CZECHOSLOVAK GROUP a.s.

„Czechoslovak Group se historicky zaměřuje na záchranu a další rozvoj tradičních značek československého průmyslu v čele s automobilkou Tatra Trucks. V tomto ohledu dává naše partnerství s tradičním českým hokejovým klubem smysl. Rádi Spartě pomůžeme k zisku devátého titulu. Líbí se nám také klubové akce Sparta vzdává hold a Sparťanská krev, které se prolínají s našimi aktivitami,“ říká Radim Ochvat, marketingový ředitel CSG.

Tradice i zajímavé akce

Jde zejména o akci Sparta vzdává hold. Tatrovácké podvozky jsou velmi rozšířené mezi profesionálními i dobrovolnými hasiči. Tatra i další firmy holdingu CSG v čele s podniky Excalibur Army či Tatra Defence Vehicle jsou tradičními dodavateli Armády České republiky.

Foto CZECHOSLOVAK GROUP a.s.

Holding CSG také od letošního roku podporuje výzkumný projekt Ústavu hematologie a krevní transfúze a toto partnerství v nadcházející sezoně přirozeně propojí s tradiční akcí Sparťanská krev, při níž příznivci klubu i sami hokejisté již patnáct let darují krev. V minulém roce se do akce zapojil rekordní počet 1253 dárců. V letošním, již šestnáctém ročníku, by mohla – i s přispěním zaměstnanců CSG – tato hranice padnout.

„Partnerství s holdingem Czechoslovak Group pro nás přináší nejen vyšší stabilitu, ale také velice zajímavé možnosti spolupráce. Už v minulé sezoně proběhlo několik společných aktivací pro fanoušky i teambuilding pro hokejisty na polygonu Tatra v Kopřivnici. Moc nás těší, že holding významně podporuje také naše dobročinné projekty. Věřím, že díky kooperaci v rámci projektu Sparťanská krev opět překonáme rekord v počtu darovaných litrů krve,“ vyhlíží listopadovou akci marketingový ředitel Sparty Jakub Hospůdka.