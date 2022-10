Má podzimní derby pražských „S“ svého favorita?

Největší zápas tuzemské fotbalové soutěže se blíží. Slavia a Sparta změří své síly 23. října na fotbalovém stadionu v Edenu. Oba kluby zaznamenaly rozpačitý vstup do sezony. Sešívané trápí nevyrovnané výkony v defenzivních řadách, a tak i přes rekordní počet vstřelených gólů v úvodních dvanácti kolech, zůstávají v závěsu za vedoucí Viktorií Plzeň. Na druhé straně sparťané pod dánským koučem Brianem Priskem stále nepříliš přesvědčivě hledají svou herní tvář a jejich fanoušci pomalu ztrácí naději na to, že by se Sparta letos konečně mohla vrátit na ligový trůn. Derby však může na obou stranách situaci zcela změnit.