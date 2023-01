Proč si na lyže nevzít helmu?

Důvody už prakticky nenajdete. Lyžařská helma by dnes měla být pro lyžaře stejně samozřejmá jako lyže, boty nebo hůlky. Hlavním argumentem pro helmu je bezpečnost a lyžařské patroly ve střediscích. I sami lékaři to potvrzují.

Pojďme se nejdřív podívat, jak je to s legislativou. V ČR je lyžařská helma jen doporučená, stejně tak v Německu. Ve Švýcarsku nebo ve Francii nošení helmy není zákonem definováno, ale některá francouzská centra mají vlastní předpisy. Slovensko a část Rakouska má helmu povinnou pro děti do 15 let. Nejpřísnější je od roku 2022 Itálie, která nařídila nošení helmy všem lyžařům do 18 let věku. Při nedodržení může padnout pokuta až 200 eur (téměř 5 000 korun).

Jaká je realita?

V Alpách skoro nevidíte lyžaře či snowboardistu bez helmy. U nás podle průzkumu pro ERV Evropskou pojišťovnu nosí helmu 97 % dětí, ale stále jen 7 dospělých lyžařů z 10. Je to chyba, protože i průměrní sjezdaři celkem běžně dosahují rychlosti kolem 60 km/h.

Statistiky potvrzují, že i když úrazy hlavy na lyžích nejsou nejčastější, dlouhodobě patří k těm nejvážnějším, mnohdy i s trvalými následky.

Argumenty, že „sníh je přeci měkký“ nebo že „jezdím opatrně“, jsou mylné. Upravené sjezdovky dnes připomínají často mlat. Střediska o prázdninách bývají hodně zaplněná. Navíc rychle jedoucí lyžař může při pádu vyletět mimo trať. Sjezdaři se mohou srazit. To se běžně stává.

Ve všech těchto případech pak helma může ochránit zdraví a někdy i život. Opravdu tu nejde o zbytečné vyhazování peněz.

Na trhu jsou dnes stovky různých lyžařských helem

Dělí se v podstatě na tři typy. Na helmy s pevnýma ušima (závodní, polozávodní, dětské), s měkkýma ušima a trochu specifické „kapalíny“ na triky do zimních parků.

Pro děti nejčastěji vybíráme helmy s pevnýma ušima, jsou nejbezpečnější. Pro dospělé pak vesměs volíme na běžné lyžování helmy s měkkýma ušima, které jsou komfortnější.

Helmy je vždy dobré vybírat od zavedených značek, které mají s výrobou dlouholeté zkušenosti a investují do vývoje. Dětská helma (kvalitní od cca 1 000 kč) by měla mít výraznou barvu, na svahu tak budeme mít ratolest lépe pod kontrolou. Kvalitní helmy pro dospělé stojí od 1 500 korun. Velkým hitem jsou různé doplňkové ochranné systémy, hlavně MIPS nebo SPIN, které ještě zvyšují ochranu mozku před úrazem.

Kvalitní helmy renomovaných značek mají všechny prodejny Endorphin Republic. Jejich odborníci vám navíc poradí s výběrem.