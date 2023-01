Sparta vzdala znovu rekordní hold a skupina CSG byla u toho

• CZECHOSLOVAK GROUP a.s.

Hokejová Sparta letos již počtrnácté vzdala hold. Jde o největší dobročinný projekt v rámci české hokejové extraligy, jehož cílem je poděkování těm, kteří denně nasazují své životy – vojákům, hasičům, záchranářům a policistům. Do projektu se letos, společně s automobilkou Tatra Trucks, znovu zapojila i skupina CSG, jež je hlavním partnerem klubu. Nakonec se podařilo opět po roce překonat rekord, když se ve prospěch záchranných složek vybralo více než 1,5 milionu korun.

Akce Sparta vzdává hold se uskutečnila ve dnech 22. a 25. ledna, kdy se HC Sparta představila v domácích utkáních: v neděli proti Mladé Boleslavi (4:1) a ve středu proti Litvínovu (3:2). Oba vítězné zápasy odehrála Sparta ve speciálních dresech, které byly pro letošek navrženy s výraznými reflexními prvky na motivy uniforem hasičů.

Aktuální ročník akce Sparta vzdává hold se primárně zaměřil na zásahy a akce hasičů v průběhu posledních několika let. Tím největším zásahem byl bezesporu loňský lesní požár v národním parku České Švýcarsko. Při hašení pomáhaly kromě zásahu ze země také vrtulníky, z nichž jeden poskytla též skupina CSG. Na zásahu ze země se podílela celá řada tatrováckých hasičských speciálů ve službách profesionálních i dobrovolných hasičů.

Pro oba hrací dny byl připraven doprovodný program. V neděli 22. ledna se odehrál turnaj záchranných a bezpečnostních složek a k vidění byla i výstava dresů ze všech předešlých ročníků akce Sparta vzdává hold.

Foto HC Sparta Praha

Nejvíce lákal dres Adama Poláška

Slavnostní ceremoniál 14. ročníku „Holdu“ viděli diváci v hale ve středu 25. ledna v rámci zápasu proti Litvínovu, který živě vysílala stanice O2TV. Návštěvníci O2 arény se v tento den mohli těšit i na finále turnaje bezpečnostních a záchranných složek. Před O2 arénou byly po oba hrací dny k vidění mimo jiné hasičské speciály Tatry Trucks: hasičská zodolněná stříkačka Triton a pancéřovaný hasičský speciál Tatra Force 8x8, známý pod názvem Titan.

Po extraligovém zápase pak tradičně proběhla on-line dražba hraných dresů z utkání, která vynesla více než 300 tisíc korun. Největší zájem byl o dres Adama Poláška, za který vítěz zaplatil 21 a půl tisíce korun, následoval trikot Davida Kašeho, který vynesl rovných 21 tisíc.

Podpořit záchranné a bezpečnostní sbory mohli zájemci přes portál Donio, kde si mohli zakoupit upomínkové předměty nebo jedinečné zážitky. I letos skupina CSG, jakožto partner hokejové Sparty, společně s automobilkou Tatra Trucks přiložil ruku k dílu. Do sbírky na serveru Donio věnoval speciální edici hodinek PRIM a také nabídl možnost exkurze přímo do výroby tradičních českých hodinek. Tatra přispěla prohlídkou výrobního areálu v Kopřivnici a jízdou dakarským speciálem na tatrováckém polygonu. O všechny tyto produkty i zážitky byl zájem a prodaly se. Sbírka, do níž se zapojilo pět set přispěvatelů, vynesla více než 720 tisíc.

Foto HC Sparta Praha

Živá dražba: 300 000 Kč za výstroj Jakuba Kováře

Vybrané peníze ze sbírky i on-line dražby dresů ještě ve středu večer doplnila živá aukce dresů a výstroje Jakuba Kováře. Nejvíce peněz se vybralo za dres Miroslava Formana (110 tisíc korun) a za brankářský set Jakuba Kováře (300 tisíc korun). Získané prostředky Sparta předá na podporu Vojenského fondu solidarity, Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR a Nadace policistů a hasičů. Loni se i díky CSG podařilo vybrat v rámci celé události rekordních 1,1 milionu korun, letos byl tento rekord ještě téměř o půl milionu korun překonán. Celkově se vybralo 1 569 092 korun.

Kromě skvělé hokejové zábavy, která za oba hrací dny věnované Holdu přilákala do O2 arény téměř 30 tisíc fanoušků, se podařilo Spartě a jejím partnerům opět přispět na dobrou věc. Za čtrnáct let konání „Holdu“ se podařilo vybrat již 6 912 530 korun!